2025 Ocak emekli maaş zammı: SSK, Bağ-Kur (4A-4B-4C) emekli maaş zam oranı belli oldu mu?
2025 yılına yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur (4A-4B-4C) emeklileri 2025 Ocak emekli maaş zam oranlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Yılın başında gerçekleşecek maaş artışı, emekli vatandaşların bütçelerine doğrudan etki yapacak. Henüz kesinleşmemiş olsa da, 4 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla zam oranına dair ipuçları netleşmeye başladı.
Eylül ayı sonu itibarıyla 3 aylık enflasyon oranı %8,92 olarak açıklandı. Ekim ayı enflasyon verisi ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. Bu veri, 4 aylık enflasyon oranının belirlenmesinde kritik rol oynarken, emeklilerin Ocak ayında alacağı zammın da temel göstergesi olacak. Kesin zam oranları ise Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
4 Aylık Enflasyon Oranları Pazartesi Açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte 4 Kasım Pazartesi günü TÜİK tarafından 4 aylık enflasyon verileri açıklanacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaş zamlarına dair öngörülerde bulundu. Eylül ayı itibarıyla 3 aylık enflasyon farkı %8,92 olarak belirlenmiş durumda. Yıl sonuna kadar her ay %1'lik bir artış olması halinde, toplam enflasyon farkının %12,22'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Eğer aylık enflasyon %2 seviyesinde seyrederse bu oran %15,59 olacak. Ancak aylık enflasyon %3'e çıkarsa, emeklilere yansıyacak enflasyon farkının %19,32 gibi daha yüksek bir orana ulaşması bekleniyor.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En düşük emekli aylığı şu an 12.500 TL seviyesinde. Ancak, bu tutarın Ocak 2025 itibarıyla en az 15.000 TL olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlar, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te alacağı maaş zammının kesin oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek.
Eğer yıl sonu enflasyonu %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zam oranı %10,64 olacak. Yıl sonu enflasyonunun %42'ye çıkması durumunda ise emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %13,84'e yükselecek. Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahmini ise %41,5 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı %13,44 olacak.
Emeklilerin alacağı zam oranı, yıl sonundaki enflasyon verisine bağlı olarak belirlenirken, nihai zam oranının Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.