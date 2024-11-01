Kasım ayı personel alımı güncel ilanlar: Kamuya 4 bin 834 memur personel alınacak
Kasım ayında kamu kurumlarına yeni memur personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yayınlanan güncel ilanlara göre en az ilkokul mezunu adaylar alınacak. KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 4 bin 834 yeni memur ve personel alımı yapılacak. İşte, ilan detayları, başvuru koşulları ve kontenjan bilgileri…
Kasım ayında personel alımı yapacak kamu kurumları arasında çeşitli bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı kamu kuruluşları yer alıyor. Kasım ayı kamu personel alım ilanlarında mezuniyet durumuna göre çeşitli ilanlar bulunuyor. İlanlarda en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul ediliyor. Bazı pozisyonlar için KPSS puan şartı aranıyorken, bazı başvurular için ise KPSS şartı aranmıyor. Başvuru şartları, farklı kurum ve pozisyonlara göre değişiklik gösteriyor.
Alım Yapacak Kurumlar
Çanakkale Biga Belediyesi Sözleşmeli Memuru Alımı
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Hatay Reyhanlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Memur Alımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı
Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı
Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Şanlıurfa Siverek Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı
TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı
Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Antalya Manavgat Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Bartın Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Sınav İlanı
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alımı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı
Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı
Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı
Bu alımların dışında birçok bakanlık ve belediye de personel alımı gerçekleştirecek. Adayların ilanları takip etmeleri ve başvuru süreçlerini dikkatle izlemeleri gerekiyor.
Kamu personeli alım ilanları için siteyi ziyaret edebilirsiniz: https://kamuilan.sbb.gov.tr/
Kamu memur ilanlarını https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden kontrol edebilir, detayları inceleyebilirsiniz.