Kasım ayı personel alımı güncel ilanlar: Kamuya 4 bin 834 memur personel alınacak

Kasım ayında personel alımı yapacak kamu kurumları arasında çeşitli bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve farklı kamu kuruluşları yer alıyor. Kasım ayı kamu personel alım ilanlarında mezuniyet durumuna göre çeşitli ilanlar bulunuyor. İlanlarda en az ilkokul mezunu adaylardan başvurular kabul ediliyor. Bazı pozisyonlar için KPSS puan şartı aranıyorken, bazı başvurular için ise KPSS şartı aranmıyor. Başvuru şartları, farklı kurum ve pozisyonlara göre değişiklik gösteriyor.

Kasım Ayı Kamu Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Alım Yapacak Kurumlar

Kasım Ayı Kamu Personel Alımları (İŞKUR)

Çanakkale Biga Belediyesi Sözleşmeli Memuru Alımı

Niğde Hacıabdullah Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Hatay Reyhanlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Gelibolu Belediyesi Memur Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı

Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı

Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Şanlıurfa Siverek Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı

TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Antalya Manavgat Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Bartın Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Sınav İlanı

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı

Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı

Kasım Ayı Kamu Personel Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Bu alımların dışında birçok bakanlık ve belediye de personel alımı gerçekleştirecek. Adayların ilanları takip etmeleri ve başvuru süreçlerini dikkatle izlemeleri gerekiyor.

Kamu personeli alım ilanları için siteyi ziyaret edebilirsiniz: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

Kamu memur ilanlarını https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden kontrol edebilir, detayları inceleyebilirsiniz.