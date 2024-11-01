Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru koşulları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, İUP kapsamında 239 alım gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Van İl Tarım Müdürlüğüne 209 geçici personel istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR'un 2446 numaralı iş ilanı üzerinden yapılacak ve aday belirlemeleri kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kilis İl Tarım Müdürlüğüne ise 30 personel alımı yapılacak olup, başvurular İŞKUR'un 2294 numaralı iş ilanı üzerinden kabul edilecek.

İŞKUR

Başvuru Koşulları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Son bir yıl içinde programın uygulanacağı kurum veya bağlı kuruluşlarda çalışmamış olmak

Başvuru tarihinden önceki bir ayda sigortalı olmamak (5510 sayılı Kanun'un 4. ve 5. maddesi kapsamında)

Hane gelir şartını sağlamak

Kurumun sağladığı aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmamış olmak

İŞKUR

Başvurular Ne Zaman?

İlgili pozisyonlar için başvurular 1 Kasım 2024 tarihinde başladı, son başvuru tarihi ise 4 Kasım 2024 olarak yer almaktadır. Adaylar, İŞKUR'un ilan detayları doğrultusunda ilan koşullarını inceleyebilir, başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru yapmak için aşağıdaki adrese tıklayınız.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx