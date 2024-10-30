Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular ne zaman başlayacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı son durum ne?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev almak üzere 17 Mayıs 2024 tarihinde duyurulan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavda başarılı olan adayların tercih ve atama süreçlerine dair önemli bilgilere yer verildi.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. MEB, tercih başvurularının onaylanması için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitme zorunluluğunu kaldırdı. Tercih başvuru süreci, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler.

Detaylı Bilgiler İçin MEB İnternet Sitesi

Kılavuzda yer alan tüm detaylara ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilere, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Adayların, sürecin gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem taşıyor. Sözleşmeli öğretmen alım süreci, eğitim camiasında büyük bir heyecan yaratırken, adaylar için yeni fırsatlar sunuyor.