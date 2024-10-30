Kariyer Kapısı kamu memur alımı ilanları: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

Kariyer kapısında yer alan ilanlara göre, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplamda 2.791 yeni personel alımları yapılacak. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 Sözleşmeli Personel Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecekler. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular, 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu süreçte ilgili pozisyonlara başvuracak adayların başvuru koşullarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor.

Kariyer Kapısı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdür Yardımcısı Alımı İçin Sınav Düzenliyor

Adalet Bakanlığı, icra müdür yardımcısı pozisyonunda istihdam edilmek üzere 300 kişilik alım yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar 7 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından Ankara'da yapılacak yazılı sınava katılacaklar. Sınav süresi 105 dakika olarak belirlendi. Adayların, Türk vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması ve hukuk fakültesi veya adalet alanında eğitim veren yüksekokullardan mezun olması gerekiyor.

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Ayrıca, mevcut icra katipleri arasından naklen yapılacak atamalarla 100 icra müdürü ve yardımcısının seçileceği Görevde Yükselme Sınavı da 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 24 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Eski Hükümlü 1 İşçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, eski hükümlü statüsünde lise mezunu 1 şoför alacağını duyurdu. Başvuru süreci, 28 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Kariyer Kapısı

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Genel başvuru şartları ise şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak

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Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kamu kurumlarının personel alım süreçleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden takip edilebilir. Burada yer alan ilanlara e-Devlet şifresi ile erişim sağlanabiliyor. Kamu personeli başvuruları için adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve şartlara uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Ayrıca, adaylar kamu memur ilanlarına İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/) üzerinden erişebilir, ilgili ilanların detaylarına göz atarak başvuru da bulunabilir.