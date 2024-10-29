2024 PTT personel alımları son durum! PTT KPSS şartsız personel alımı yapacak mı? Başvuru şartları...

PTT'nin 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İdari hizmet sözleşmeli personel alımları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda başlatılıyor ve adaylar belirlenen takvim çerçevesinde başvurularını tamamlıyor. 2024 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM'de yapılmasıyla birlikte, kamu kurumlarında gerçekleştirilecek personel alımları da netleşmeye başladı. Bu gelişmeler doğrultusunda, PTT'nin yeni dönemde açacağı pozisyonlara uygun adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

PTT Personel Alımları (AA)

PTT Personel Alımları

PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalışacak personellerin alım süreçleri, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu alımlarda, adayların gireceği yazılı sınav ve mülakat süreçleri ile ilgili detaylar ilanlarda belirtilir. Ayrıca, alım yapılacak pozisyonların eğitim ve tecrübe gereklilikleri de duyurularda açıklanmaktadır. PTT personel alımları başladığında haberimizde yer alacaktır.

KPSS Puanı Kaç Olmalı?

PTT memur alımları için adaylardan, KPSS'den belirlenen asgari puanı almış olmaları bekleniyor. KPSS puanları, açılan kadrolara ve pozisyonlara göre farklılık gösterebilir.

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

PTT personel alımlarında genel ve özel başvuru şartları, adayların hangi nitelikleri taşıması gerektiğini açıkça belirtmektedir. Henüz 2024 yılı için kesinleşmiş başvuru şartları açıklanmamış olsa da, PTT'nin önceki yıllarda belirlediği genel başvuru kriterleri şunlardır:

PTT Personel Alımları (AA)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması

Adaylar, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olması, kamu haklarından yasaklı bulunmaması

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmaları

Adayların yurtiçi ve yurtdışında görev yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Adayların KPSS'den belirlenen asgari puanı almış olmaları (Puan kriteri, pozisyon ve kadroya göre değişiklik gösterebilir.)

Başvuracak adayların, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

PTT Personel Alımı Başvuruları Nasıl Gerçekleşiyor?

PTT iş ilanlarına başvurular, genellikle online platformlar üzerinden yapılmaktadır. Personel alımları, PTT'nin resmi internet sitesi ya da İŞKUR üzerinden güncel ilanlar yayımlanarak alınıyor. Başvuruların ardından adaylar yazılı sınava tabi tutulur ve başarılı olanlar mülakat aşamasına geçer. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Ziraat Bankası üzerinden sınav ücretini yatırarak sınava giriş yapabilirler. Tüm süreç sonunda, başarılı adaylar PTT bünyesinde göreve başlar.