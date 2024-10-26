2024 kamu personel alım ilanları! 4 bin 416 personel alınacak: Subay, pilot, hemşire, itfaiye eri, zabıta…

Türkiye genelinde kamu bünyesinde personel alım ilanları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İlanlarda, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kalkınma ajansları gibi pek çok kamu kuruluşu yer alıyor. Bu kapsamda subay, hemşire, zabıta, itfaiye eri ve uzman yardımcısı gibi pozisyonlara başvurular alınacak. Peki, hangi kurumlar hangi pozisyonlar için alım yapacak? İşte ayrıntılar...

A Haber Foto Arşiv

Hangi Kurumlar Personel Alımı Yapacak?

İlan edilen pozisyonlar arasında sağlık, güvenlik, bilişim, idari hizmetler gibi çeşitli alanlarda yer alan kadrolar bulunuyor. Bakanlıklar, üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi farklı kamu kurumlar da personel alımı yapacak. Adaylar için başvuru koşulları, tarihleri ve süreçler ise kurumlara göre farklılık gösteriyor.

A Haber Foto Arşiv

Alım Yapacak Kurumlar, Pozisyonlar ve Kadrolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Alımı: 175

SSB Sözleşmeli Bilişim Personeli: 7

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli: 23

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel: 2390

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı: 400

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli: 4

KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli: 7

Mucur Belediyesi Memur Alımı: 1

YÖK Sözleşmeli Personel Alımı: 15

MSB Askeri Personel: 121 Tabip ile 27 Öğretmen

TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli: 5

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcı: 8

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı: 20

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı: 12

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı: 100

Hacıabdullah Belediyesi Memur Alımı: 2

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı: 310

Balıkesir Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alımı: 86

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı: 89

Orta Anadolu Kankınma Ajansı Personel Alımı: 5

Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı: 1

Biga Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı: 2

Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı: 1

Reyhanlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı: 1

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı: 14

Gelibolu Belediyesi Memur Alımı: 2

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı: 96

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı: 300

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı: 2

Serhat Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı: 2

Manavgat Belediyesi Memur Alımı: 10

Alanya Belediyesi Memur Alımı: 10

Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı: 1

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı: 45

Pınarhisar Belediyesi Memur Alımı: 1

Kariyer Kapısı

Kariyer Kapısı

Kariyer Kapısı

Kariyer Kapısı

Başvurular Nasıl Yapılacak, Şartlar Neler?

Başvuruları, kamu ve kurumların resmi web sitesi üzerinden ya da https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Başvuru şartları, kamu ve kurumlarda yer alan pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Başvuru şartlarını, resmi web siteleri üzerinden yayınlanan kılavuzdan inceleyebilirsiniz.