İŞKUR personel alımları! 33 ilde KPSS şartsız 1014 personel alımı başladı: Temizlik görevlisi, güvenlik hizmetleri, sağlık personeli
Türkiye genelinde kamu ve yerel yönetimlere personel alımları yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve öğretmenevleri, KPSS şartı aranmaksızın 33 ilde toplam 1014 yeni personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden temizlik, güvenlik, sağlık personeli ve muhasebe gibi çeşitli kadrolar için başvurular açıldı. İşte, işçi ilanları ve başvuru tarihleri…
İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanda, Türkiye genelindeki öğretmenevleri, belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı vakıflar ve belediye şirketlerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan başvuru yapılabilecek bu ilanlar, geniş bir yelpazede iş imkanları sunuyor. Temizlik personelinden güvenlik görevlisine, sağlık çalışanından şoföre kadar pek çok farklı pozisyon için başvurular internet üzerinden başladı.
Başvuru Şartları Neler?
Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Personel alımlarına başvuru yapmayı planlayan adaylar için genel başvuru şartları ise şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak
İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak
Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?
İşte alım yapılacak bazı kadrolar:
Büro Memuru
Halkla İlişkiler Görevlisi
Şoför
Veteriner Hekim
Sağlık Personeli
Hemşire
temizlik Görevlisi
Şoför
Güvenlik Görevlisi
Çöpçü
Tekniker
Teknisyen
Beden İşçisi
Hasta Bakıcı
Muhasebe Görevlisi
İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları ve Son Başvuru Tarihleri
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024
Sivas Yıldızeli Kayalıpınar Örenyeri Kazı Başkanlığı 31.10.2024
Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 31.10.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK A.Ş.) 30.12.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK A.Ş.) 30.12.2024 (1)
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 15.11.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 29.10.2024
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 30.10.2024
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 31.10.2024
İstanbul Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 31.10.2024
Antalya Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 08.11.2024.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 09.01.2025
İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş. 09.11.2024
Antalya Ebton İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 08.11.2024
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 14.11.2024
Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San ve Tic. A.Ş 31.10.2024
Gaziantep Karkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.10.2024
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri LTD. Ş.T.İ. 29.11.2024
İstanbul Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 14.11.2024
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 29.10.2024
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 01.11.2024
Tekirdağ Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.10.2024
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) 29.10.2024
Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.10.2024
İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 31.10.2024
Yozgat Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş. 30.10.2024
Çorum İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024
Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2024
Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediyesi Personel Ltd. Şti. 31.10.2024
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 14.11.2024
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 30.10.2024
Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam ve Sanat Ür. San. Tic. A.Ş. 26.10.2024
Kastamonu Bozkurt Bel. Per. Ltd. Şti. 31.10.2024
İzmir Ödemiş Belediyesi Pers.Ltd. Şti. 30.10.2024
Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 30.10.2024
İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 01.11.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.11.2024
Ankara Nallıhan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.10.2024
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Engelli Alım İlanı 01.11.2024
Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Tur. San. ve Tic. A.Ş. BURULAŞ 03.11.2024
Bursa Tetrabil Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 03.11.2024
Aydın Çine Çipaş A.Ş. 30.10.2024
Yozgat Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 29.10.2024
Erzurum Şenkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.11.2024
Bursa Osmangazi Belediye Personel A.Ş. ( OSPERAŞ) 01.11.2024
Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti 31.10.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 30.10.2024
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.10.2024
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 31.10.2024
Çorum Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.11.2024
İzmir Bağ-Kent Sağ.Eğ.Kült.San.Sos.Hizm.Turz.İnş.Gıda Tar.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 30.10.2024
Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizm. Tic. Ltd. Şti. 03.11.2024
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.10.2024
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.11.2024
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş. 30.10.2024
İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2024
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 01.11.2024
Ordu Orkent İnşaat İmar San ve Tic A.Ş. 25.11.2024
Sivas Akıncılar Belediyesi Akınbelsan Tic. Ltd. Şti. 30.10.2024
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) 01.11.2024
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 30.10.2024
Denizli Çameli Belediyesi Çambel Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 29.10.2024
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 31.10.2024
Elazığ Ağın Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 31.10.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah . Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 31.10.2024
Antalya ASAT İnsan Kaynakları A.Ş. (Engelli) 01.11.2024
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024 (1)
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024 (2)
Denizli Tavas Tavbel Çevre Temizlik Organizasyon İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaaret A.Ş. 01.11.2024
Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 01.11.2024
Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 01.11.2024
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2024
Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 15.11.2024
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlgilenen adaylar, ilgili kurumun web sayfasındaki başvuru detaylarına göz atarak işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuruların son tarihi ve diğer detaylar için ise ilanların içeriğine göz atabilirler.
İlan detaylarına göz atmak için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresine gidebilir, başvuru yapabilirsiniz.