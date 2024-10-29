İŞKUR personel alımları! 33 ilde KPSS şartsız 1014 personel alımı başladı: Temizlik görevlisi, güvenlik hizmetleri, sağlık personeli

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanda, Türkiye genelindeki öğretmenevleri, belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı vakıflar ve belediye şirketlerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı olmadan başvuru yapılabilecek bu ilanlar, geniş bir yelpazede iş imkanları sunuyor. Temizlik personelinden güvenlik görevlisine, sağlık çalışanından şoföre kadar pek çok farklı pozisyon için başvurular internet üzerinden başladı.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Personel alımlarına başvuru yapmayı planlayan adaylar için genel başvuru şartları ise şu şekildedir:

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak

Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?

İşte alım yapılacak bazı kadrolar:

Büro Memuru

Halkla İlişkiler Görevlisi

Şoför

Veteriner Hekim

Sağlık Personeli

Hemşire

temizlik Görevlisi

Şoför

Güvenlik Görevlisi

Çöpçü

Tekniker

Teknisyen

Beden İşçisi

Hasta Bakıcı

Muhasebe Görevlisi

İlk ve Acil Yardım Teknikeri

Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları ve Son Başvuru Tarihleri

İŞKUR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024

Sivas Yıldızeli Kayalıpınar Örenyeri Kazı Başkanlığı 31.10.2024

Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK A.Ş.) 30.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK A.Ş.) 30.12.2024 (1)

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 15.11.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 29.10.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 30.10.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 31.10.2024

İstanbul Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 31.10.2024

Antalya Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 08.11.2024.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 09.01.2025

İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş. 09.11.2024

Antalya Ebton İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 08.11.2024

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 14.11.2024

Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San ve Tic. A.Ş 31.10.2024

Gaziantep Karkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.10.2024

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri LTD. Ş.T.İ. 29.11.2024

İstanbul Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 14.11.2024

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 29.10.2024

İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 01.11.2024

Tekirdağ Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 31.10.2024

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) 29.10.2024

Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.10.2024

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 31.10.2024

Yozgat Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş. 30.10.2024

Çorum İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31.10.2024

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2024

Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediyesi Personel Ltd. Şti. 31.10.2024

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 14.11.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 30.10.2024

Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam ve Sanat Ür. San. Tic. A.Ş. 26.10.2024

Kastamonu Bozkurt Bel. Per. Ltd. Şti. 31.10.2024

İzmir Ödemiş Belediyesi Pers.Ltd. Şti. 30.10.2024

Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 30.10.2024

İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Tic. A.Ş. 01.11.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 01.11.2024

Ankara Nallıhan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.10.2024

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Engelli Alım İlanı 01.11.2024

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Tur. San. ve Tic. A.Ş. BURULAŞ 03.11.2024

Bursa Tetrabil Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 03.11.2024

Aydın Çine Çipaş A.Ş. 30.10.2024

Yozgat Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 29.10.2024

Erzurum Şenkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 01.11.2024

Bursa Osmangazi Belediye Personel A.Ş. ( OSPERAŞ) 01.11.2024

Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti 31.10.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 30.10.2024

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.10.2024

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 31.10.2024

Çorum Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.11.2024

İzmir Bağ-Kent Sağ.Eğ.Kült.San.Sos.Hizm.Turz.İnş.Gıda Tar.Pet.San.Tic.Ltd.Şti. 30.10.2024

Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizm. Tic. Ltd. Şti. 03.11.2024

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.10.2024

İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.11.2024

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş. 30.10.2024

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2024

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 01.11.2024

Ordu Orkent İnşaat İmar San ve Tic A.Ş. 25.11.2024

Sivas Akıncılar Belediyesi Akınbelsan Tic. Ltd. Şti. 30.10.2024

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) 01.11.2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 30.10.2024

Denizli Çameli Belediyesi Çambel Tar.Tur.Tan.Müh.Müş.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 29.10.2024

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 31.10.2024

Elazığ Ağın Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 31.10.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah . Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 31.10.2024

Antalya ASAT İnsan Kaynakları A.Ş. (Engelli) 01.11.2024

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024 (1)

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 30.10.2024 (2)

Denizli Tavas Tavbel Çevre Temizlik Organizasyon İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaaret A.Ş. 01.11.2024

Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 01.11.2024

Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi 01.11.2024

Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2024

Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 15.11.2024

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlgilenen adaylar, ilgili kurumun web sayfasındaki başvuru detaylarına göz atarak işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuruların son tarihi ve diğer detaylar için ise ilanların içeriğine göz atabilirler.

İlan detaylarına göz atmak için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresine gidebilir, başvuru yapabilirsiniz.