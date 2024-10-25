2024 PTT personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları ne zaman açıklanacak?

Henüz PTT'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, adaylar başvuru duyurularının resmi internet sitesinden veya PTT'nin diğer sosyal medya kanallarından yayımlanmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, alım yapılacak kadrolara göre başvuru şartları ve tarihler detaylı olarak kılavuzlarda belirtilecek. Resmi açıklamanın ardından başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgi ve kılavuz yayımlanması bekleniyor.

PTT (AA)

PTT Personel Alımı Yapacak mı?

PTT tarafından personel alımları yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. PTT, başvuru süreci başladığında, başvuru kılavuzunu ve adaylarda aranan nitelikleri yayınlayacak. Başvurular, genellikle PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da belirli duyuru platformları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

PTT (AA)

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT personel alımı için adaylardan belirli genel ve özel şartları sağlamaları bekleniyor. Henüz 2024 yılı için başvuru koşulları tam olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllarda istenen şartlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

Adayların T.C. vatandaşı olması

Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 36 yaşından gün almamış olmaları

Herhangi bir kamu hizmetinden yasaklı olmaması

Adaylar, adli sicil açısından devletin güvenliğine, anayasal düzenine veya kamu güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkûm olmaması

PTT'nin yurt içi veya yurt dışı görevlerinde çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

Başka kurum veya kuruluşlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünün bulunmaması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması