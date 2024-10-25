Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot subay alımı başladı: 120 pilot alınacak, başvuru şartları ve detaylar

Başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler ve başvuru şartları belirtildi. Pilot sınıfı subay alımlarında kadın adaylar için 8, erkek adaylar için ise 112 kontenjan ayrılmış durumda. İşte detaylar…

MSB Duyuru

Kimler Başvurabilir?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

01 Ocak 2024 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans/Lisansüstü düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1999 ve daha sonraki doğumlular),

Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

Üniversiteye giriş puanları ( LYS MF4 veya YKS sayısal puanı) girmiş oldukları yılda ilk 100.000 içerisinde olanlar (girmiş oldukları yıldaki puanlarını gösteren belge sisteme yüklenecektir),

Lisans mezuniyet derecesi 4 üzerinden 2,5 olanlar,

Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

Müracaat edecek adaylardan; 2022, 2023 veya 2024 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YDS veya E-YDS sonucunda puanı en az 50 olanlar başvuru yapabilecektir.

Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar),

Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

MSB Duyuru

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Genel Başvuru Şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak,

Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zaman aşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

Pilot Sınıfı Subay Alımları (AA)

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuru süreci, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden açıklanmıştır. Başvurular online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecine dair detaylar, başvuru koşulları, aranan nitelikler ve kontenjan bilgileri MSB resmi web sitesinden yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir.

Kaynak Lisans Programları Kontenjan Bilgileri

Aşağıda yer alan bölümlerden mezun olanlar başvuru yapabilecektir.

1. Havacılık Ve Uzay Mühendisliği

2. Havacılık Mühendisliği

3. Uçak Mühendisliği

4. Uçak Sistemleri Mühendisliği

5. Uzay Mühendisliği

6. Uçak Ve Uzay Mühendisliği

7. Makine Mühendisliği

8. Makine Ve İmalat Mühendisliği

9. Makine Ve Malzeme Mühendisliği

10. Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

11. Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği

12. Malzeme Mühendisliği

13. Malzeme Bilimi Ve Nano Mühendislik

14. Bilgisayar Mühendisliği

15. Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği

16. Yazılım Mühendisliği

17. Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği

18. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

19. Yapay Zekâ Mühendisliği

20. Yapay Zekâ Ve Veri Mühendisliği

21. Elektronik Mühendisliği

22. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

23. Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

24. Mikroelektronik Mühendisliği

25. Elektrik Mühendisliği

26. Kontrol Mühendisliği

27. Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği

28. Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği

29. Mekatronik Mühendisliği

30. Mekatronik Sistemler Mühendisliği

31. Endüstri Mühendisliği

32. Endüstri Sistemleri Mühendisliği

33. Endüstri Ve Sistem Mühendisliği

34. İşletme Mühendisliği

35. Pilotaj Bölümü

Başvuru şartları ve detaylarını incelemek için tıklayınız.