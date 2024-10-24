2024 infaz koruma memuru atama puanları ve başvuru şartları

İnfaz koruma memurluğu, kamu sektöründe önemli bir görevi yerine getiren meslek gruplarından biri olarak yer alıyor. İnfaz koruma memuru atama puanları binlerce adayın gündeminde yer alıyor, araştırılıyor. Gardiyan olmak için KPSS taban puanı ve başvuru şartları merak ediliyor.

İnfaz Koruma Memuru (AA)

İnfaz Koruma Memuru KPSS Puanı Kaç?

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar için lise mezunları KPSSP94, ön lisans mezunları KPSSP93, lisans mezunları ise KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor. Ancak kesin taban puanlar, tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

2024 KPSS Ortaöğretim Tercih Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

KPSS ortaöğretim mezunları için tercihler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli bir takvim doğrultusunda yapılacaktır. 2024 yılı için KPSS ortaöğretim tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Adayların hangi kadrolara başvurabileceğini belirleyecek olan tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayınlandığında, tercih dönemi ve başvuru süreci de netlik kazanacak.

İnfaz Koruma Memuru (AA)

İnfaz Koruma Memurluğu İçin Özel Başvuru Şartları

Ceza infaz kurumlarında görev almak isteyen infaz ve koruma memurları haricindeki diğer unvanlara başvuracak adaylar için, Adalet Bakanlığı'nın belirlediği özel şartlar da bulunmaktadır. Adayların bu şartlara uyması gerekmektedir.

İnfaz koruma memuru adayları, görevlerini yapmalarına engel olabilecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorununun olmadığını kanıtlayan bir sağlık raporu sunmalıdır. Bu rapor, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmalıdır.

Bu rapor kapsamında, adaylarda şaşılık, körlük, işitme kaybı gibi görsel ve işitsel kusurlar, uzuv noksanlığı, çehrede sabit izler veya belirgin yara izleri ile kekemelik gibi konuşma bozuklukları engellerinin bulunmaması istenmektedir.