2024 Sağlık Bakanlığı, MSB, belediye ve üniversite personel alımları: En az ilkokul mezunu işçi alımları yapılıyor

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı, MSB, belediye ve üniversitelere personel alımları yapılacağına dair ilanlar art arda yayınlandı. Alımlarla ilgili son başvuru tarihleri, her kurumun ilanında belirtildi. Yapılan açıklamalara göre en az ilkokul mezunu işçi alımları yapılacağı söyleniyor. İşte alımlar ile ilgili detaylar…

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Başvuru Koşulları

Personel alımı ilanlarına başvuru yapmayı düşünen adaylar için genel şartlar şu şekildedir:

Türk vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydının temiz olması (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak)

Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak

Engelli adaylar için Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak

Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin cezası nedeniyle ihraç edilmemiş olmak

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Personel Alımı Yapan Kurumlar

Aşağıda yer alan kurumlarda, farklı kadrolarda ve çeşitli niteliklerde personel alımları gerçekleştirecek. En az ilkokul mezunu adaylar, uygun başvuru koşullarını sağladıkları takdirde bu ilanlara başvurabilecek.

İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Espiye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü

Milli Savunma Bakanlığı

T.C. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

Yatukiye İlçe Belediye Başkanlığı

Yozgat Özel İdare Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri

Döşemealtı Belediye Başkanlığı

Üçtepe Belediyesi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri

İŞKUR

İŞKUR

İŞKUR

İŞKUR

Başvurular Nasıl Yapılır?

Kamu personeli alımlarına başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla adım adım başvuru yapabilir.

İŞKUR

İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden Kamu seçeneğini tıklayarak ilanları aratabilir, niteliklerinize uygun pozisyonlara göz atabilirsiniz.

Kamu ilanlarına başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.