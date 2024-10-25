2024 Sağlık Bakanlığı, MSB, belediye ve üniversite personel alımları: En az ilkokul mezunu işçi alımları yapılıyor
2024 yılı itibariyle Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, belediye ve üniversitelerde yüksek maaşla personel alımları yapılacağı duyuruldu. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak. Yapılan açıklamalarda, en az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İşte detaylar!
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı, MSB, belediye ve üniversitelere personel alımları yapılacağına dair ilanlar art arda yayınlandı. Alımlarla ilgili son başvuru tarihleri, her kurumun ilanında belirtildi. Yapılan açıklamalara göre en az ilkokul mezunu işçi alımları yapılacağı söyleniyor. İşte alımlar ile ilgili detaylar…
Başvuru Koşulları
Personel alımı ilanlarına başvuru yapmayı düşünen adaylar için genel şartlar şu şekildedir:
Türk vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sabıka kaydının temiz olması (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak)
Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması
Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak
Engelli adaylar için Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak
Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin cezası nedeniyle ihraç edilmemiş olmak
Personel Alımı Yapan Kurumlar
Aşağıda yer alan kurumlarda, farklı kadrolarda ve çeşitli niteliklerde personel alımları gerçekleştirecek. En az ilkokul mezunu adaylar, uygun başvuru koşullarını sağladıkları takdirde bu ilanlara başvurabilecek.
İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Espiye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü
Milli Savunma Bakanlığı
T.C. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
Yatukiye İlçe Belediye Başkanlığı
Yozgat Özel İdare Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri
Döşemealtı Belediye Başkanlığı
Üçtepe Belediyesi
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Başvurular Nasıl Yapılır?
Kamu personeli alımlarına başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla adım adım başvuru yapabilir.
İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden Kamu seçeneğini tıklayarak ilanları aratabilir, niteliklerinize uygun pozisyonlara göz atabilirsiniz.
Kamu ilanlarına başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.