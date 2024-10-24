TTK İşçi alımı kurası isim listesi 2024 | TTK 132 işçi alımı ASİL-YEDEK hak kazananlar listesi yayınlandı mı? İŞKUR canlı izle
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 132 nitelikli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı ve gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Zonguldak'ta ikamet eden adaylar arasından seçilecek işçilerin isim listesi, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular sonucunda, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak 15 farklı meslek dalında çalışacak 132 işçi, kura sonucu ile netleşecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'ta 132 daimi işçi alımı için geri sayımı başlattı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler, 24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan noter huzurundaki kura çekimine çevrildi. 18-35 yaş aralığındaki ve Zonguldak'ta ikamet eden adayların başvuruları kabul edilirken, kura sonucu belirlenen isimler TTK'nın çeşitli birimlerinde göreve başlayacak.
Kura Çekimi 24 Ekim'de Gerçekleşecek
Alımlarda kullanılacak kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde, Zonguldak 1. Noteri'nin gözetiminde yapılacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura, halka ve basına açık olacak. Kura sonucunda her meslek dalı için asıl ve yedek adaylar belirlenecek; açık iş pozisyonu kadar "Asıl" ve açık işçi sayısının dört katı kadar da "Yedek" aday listeye girecek.
Kura Çekimi Canlı İzle!
TTK işçi alımı kurası bugün saat 10.00'da başlayacak. Canlı yayın açıldığında haberimize eklenecektir.
Kadro Dağılımı ve Meslekler
TTK'nın alacağı 132 işçi, 15 farklı meslekte görev alacak. İşçi alımında öne çıkan kadrolar ve meslek dağılımları ise şu şekilde:
📍15 Kuvvetli Akım Tesisatçısı
📍7 Kaynakçı
📍33 Mekanizasyon-Pres İşçisi
📍5 Numuneci (Maden Ocağı)
📍8 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
📍13 Mekaniker (Kompresör)
📍19 Vinç Operatörü
📍2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
📍13 Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı
📍1 Dökümcü
📍2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı
📍1 Ağaç İşleri Teknisyeni
📍2 Genel Alan Temizleme Görevlisi
📍4 İş Makineleri Operatörü
Her meslek grubundaki adaylar için kura ile belirlenen asil ve yedek aday listeleri noter gözetiminde oluşturulacak.
Sonuçlar ve İsim Listesi Nereden Öğrenilecek?
Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların isim listesi, TTK'nın resmi internet sitesi olan www.taskomuru.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Adaylar, başvuru sonuçlarına bu siteden ulaşabilecek ve gerekli bilgilendirmeler yapılacak.