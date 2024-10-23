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Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel ve işçi alımı: Kadrolar, şartlar ve detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 15:17
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Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel ve işçi alımı: Kadrolar, şartlar ve detaylar

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında Türkiye genelindeki 81 şehirde yer alan hastanelerde görev yapacak yeni personel ve işçi alımları gerçekleşecek. Hemşire, destek personeli, sağlık teknisyeni ve çeşitli sağlık işçilerini kapsayan geniş bir alım yapılacak. İşte detaylar…

2024 yılı içerisinde yapılacak olan personel alımları, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak hemşire kadrosu için alımlar yapılacak. Sözleşmeli hastane personeli alımları için başvurular ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna göre yapılacak. İşte alım yapılacak kadrolar..

Sağlık Bakanlığı (AA)Sağlık Bakanlığı (AA)

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Teknikeri

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Diğer Sağlık personeli

Dil ve Konuşma Terapisti

Diyetisyen

Ebe

Fizyoterapist

Gerontolog

İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist )

Odyolog

Perfüzyonist

Psikolog

Sağlık Fizikçisi

Sosyal Çalışmacı

Mimar

Mühendis

Şehir Plancısı

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Hangi Kadrolarda İşçi Alınacak?

Sağlık Bakanlığı yalnızca sağlık personeli alımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık işçisi alımı da gerçekleştirecek. Hastanelerin günlük operasyonlarını desteklemek üzere çeşitli işçi kadrolarında alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı, işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular için KPSS şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Alım yapılacak işçi kadrolarından bazıları ise şunlardır:

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi (Genel)

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi

Oto Elektrikçi

Otomotiv Kaportacısı

Klinik Destek Elemanı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

İŞKURİŞKUR

İŞKURİŞKUR

İŞKURİŞKUR

Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak için ilgili ilana gitmeniz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ilanları için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adrese gidebilir, ilgilendiğiniz pozisyonun anahtar kelimesini yazarak detaylara erişebilirsiniz.

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