Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel ve işçi alımı: Kadrolar, şartlar ve detaylar
Sağlık Bakanlığı 2024 yılında Türkiye genelindeki 81 şehirde yer alan hastanelerde görev yapacak yeni personel ve işçi alımları gerçekleşecek. Hemşire, destek personeli, sağlık teknisyeni ve çeşitli sağlık işçilerini kapsayan geniş bir alım yapılacak. İşte detaylar…
2024 yılı içerisinde yapılacak olan personel alımları, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak hemşire kadrosu için alımlar yapılacak. Sözleşmeli hastane personeli alımları için başvurular ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna göre yapılacak. İşte alım yapılacak kadrolar..
Hemşire
Destek Personeli
Sağlık Teknisyeni
Sağlık Teknikeri
Biyolog
Büro Personeli
Çocuk Gelişimcisi
Diğer Sağlık personeli
Dil ve Konuşma Terapisti
Diyetisyen
Ebe
Fizyoterapist
Gerontolog
İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist )
Odyolog
Perfüzyonist
Psikolog
Sağlık Fizikçisi
Sosyal Çalışmacı
Mimar
Mühendis
Şehir Plancısı
Hangi Kadrolarda İşçi Alınacak?
Sağlık Bakanlığı yalnızca sağlık personeli alımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık işçisi alımı da gerçekleştirecek. Hastanelerin günlük operasyonlarını desteklemek üzere çeşitli işçi kadrolarında alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı, işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular için KPSS şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Alım yapılacak işçi kadrolarından bazıları ise şunlardır:
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
Elektrikçi (Genel)
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Marangoz
Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
Oto Elektrikçi
Otomotiv Kaportacısı
Klinik Destek Elemanı
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak için ilgili ilana gitmeniz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ilanları için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adrese gidebilir, ilgilendiğiniz pozisyonun anahtar kelimesini yazarak detaylara erişebilirsiniz.