Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel ve işçi alımı: Kadrolar, şartlar ve detaylar

2024 yılı içerisinde yapılacak olan personel alımları, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak hemşire kadrosu için alımlar yapılacak. Sözleşmeli hastane personeli alımları için başvurular ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna göre yapılacak. İşte alım yapılacak kadrolar..

Sağlık Bakanlığı (AA)

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Teknikeri

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Diğer Sağlık personeli

Dil ve Konuşma Terapisti

Diyetisyen

Ebe

Fizyoterapist

Gerontolog

İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist )

Odyolog

Perfüzyonist

Psikolog

Sağlık Fizikçisi

Sosyal Çalışmacı

Mimar

Mühendis

Şehir Plancısı

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Hangi Kadrolarda İşçi Alınacak?

Sağlık Bakanlığı yalnızca sağlık personeli alımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık işçisi alımı da gerçekleştirecek. Hastanelerin günlük operasyonlarını desteklemek üzere çeşitli işçi kadrolarında alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı, işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular için KPSS şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Alım yapılacak işçi kadrolarından bazıları ise şunlardır:

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi (Genel)

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi

Oto Elektrikçi

Otomotiv Kaportacısı

Klinik Destek Elemanı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

İŞKUR

İŞKUR

İŞKUR