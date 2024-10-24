HMGS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM HMGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları, katılımcıların merakla beklediği bir konu haline geldi. ÖSYM tarafından mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla 17 merkezde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 24 Ekim 2024 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sonuçların hangi kanaldan duyurulacağını ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

HMGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların adreslerine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek. İnternet sitesinde yayımlanan sonuç bilgileri, adaylara tebliğ hükmünde kabul edilecektir.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

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Sonuç Belgesi Üzerindeki Önemli Bilgi

Adayların sonuç belgelerinde, "Bu belge, sınav tarihi itibarıyla HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI YÖNETMELİĞİ'nin 5 inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir." ifadesi yer alacaktır. Bu bilgi, sınavın yasal çerçevesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.