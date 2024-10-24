24 İlde camilere 6.400 işçi alımı yapılacak, başvurular başladı: Başvuru şartları ve detaylar

İstihdam Uygulama Programı (İUP) kapsamında yürütülen bu projede KPSS şartı aranmıyor. İşe alım sürecinde adaylar arasında kura çekilerek seçim yapılacak. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden elektronik ortamda kabul ediliyor.

Hangi İllerde İşçi Alımı Yapılacak?

Bu alım süreci; Afyon, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Kars, Karabük, Denizli, Bartın, Ardahan, Artvin, Osmaniye, Gümüşhane, Zonguldak, Bilecik, Kırşehir, Samsun, Bursa, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Erzincan, Iğdır, Mardin ve Ordu illerini kapsıyor. Ayrıca her gün yeni iller de listeye ekleniyor. İş ilanlarına dair duyurular İŞKUR platformu üzerinden yayımlanıyor, bu nedenle başvuru yapacak adayların ilanları düzenli olarak takip etmesi öneriliyor.

Başvuru Şartları Neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- İŞKUR'a kayıtlı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

- Son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olmak,

- Başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak.

İŞKUR

Nasıl Başvuru Yapılıyor?

İlgili başvurular, İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak, İUP başvuru sekmesinden istenilen il seçilip işlemler tamamlanabiliyor. Başvuru aşamaları ve yönlendirmeler detaylı şekilde platformda açıklanıyor. Güncel başvuru bilgileri ve ilan duyuruları da düzenli olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alıyor.

Maaş ve Çalışma Koşulları

Bu program kapsamında çalışan işçilere, 2024 yılı itibariyle günlük 666,75 TL ödeme yapılacak. Maaş miktarı, çalışılan gün sayısına göre hesaplanıyor ve işçilerin hak ettiği yevmiye üzerinden aylık ücret ödeniyor.

İlanları incelemek ve başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx" adresine gidebilirsiniz.