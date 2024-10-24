Adalet Bakanlığı 300 memur alımı başvuru ekranı 2024 | Adalet Bakanlığı personel alımı sınav tarihi ne zaman?

Adalet Bakanlığı, 2024 yılında 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu alım için düzenlenecek yazılı ve sözlü sınavlara başvuru süreci 24 Ekim'de başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, Aralık ayında düzenlenecek sınavlara katılacak.

Yazılı Sınav 7 Aralık'ta Yapılacak

Adalet Bakanlığı İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı pozisyonları için yapılacak yazılı sınav, 7 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da iki sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav, 10:15'te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, sınav binalarına en geç 10:00'a kadar alınacak. Elektronik sınav formatında yapılabilecek olan bu sınav, katılımcı sayısına göre planlanacak.

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Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru yapmak isteyen adayların Türk vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması ve ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru süresi 30 Ekim 2024'te sona erecek olup, geç başvurular için 7 Kasım 2024 tarihi belirlenmiştir.

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Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

Yazılı sınavda adaylara, 35 soruluk Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 soruluk Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi kapsamında Türkçe, Matematik ve Atatürk İlkeleri gibi konular yer alırken, Alan Bilgisi Testi daha teknik ve mesleki bilgilerden oluşacak. Adaylar, sınavda başarılı olmaları durumunda sözlü sınava davet edilecek.

Sınavın Kapsamı ve İçeriği

Sınavda, İcra ve İflas Kanunu'ndan Harçlar Kanunu'na, Ticaret Kanunu'ndan Borçlar Kanunu'na kadar geniş bir yelpazede sorular sorulacak. Adaylar ayrıca, Türkçe ve Matematik gibi genel yetenek konularında da bilgi düzeylerini gösterecek. Başarılı olan adaylar, bakanlığın belirleyeceği tarihlerde sözlü sınava katılacaklar.