KPSS'siz 1022 TYP işçi alımı: GSB 23 şehre 1022 KPSS'siz personel alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 23 ilde KPSS şartı olmaksızın 1022 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan açıklamada, başvuruların başladığı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi istihdam edileceği belirtildi. İşte, başvuru detayları ve alım yapılacak iller…
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 23 ilde KPSS şartı aranmaksızın 1022 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden ilanları takip etmesi ve belirtilen adımları izleyerek müracaatlarını tamamlaması gerekiyor.
Toplum Yararına Programlar (TYP) Nedir?
Toplum Yararına Programlar (TYP), kamu yararına işlerde geçici iş imkanı sağlamak amacıyla yürütülen bir programdır. Bu program çerçevesinde kamu kurumlarında istihdam edilen kişiler, 6 ila 9 aylık sürelerle çalışır. Geçici işçi statüsündeki bu çalışanlar, proje bitiminde yeniden iş arayışına girebilirler.
Hangi İllerde Alım Yapılacak?
Türkiye genelinde 23 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde personel alımları yapılacak. İşte alım yapılacak iller:
Adana
Adıyaman
Antalya
Aydın
Bartın
Bolu
Çorum
Elazığ
Denizli
Iğdır
Isparta
Giresun
Kayseri
Karabük
Kars
Kocaeli
Muş
Osmaniye
Sivas
Tuncel
Yalova
Zonguldak
Başvuru Şartları ve Süreci
KPSS şartı aranmayan bu personel alımları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru işlemleri için İŞKUR web sitesine giriş yaparak TYP ilanlarına göz atması ve ilgili ilanlara başvuruda bulunması gerekmektedir.
İlanları sorgulamak ve başvuru detaylarını incelemek için aşağıdaki adrese tıklayabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx