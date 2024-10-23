KPSS’siz 1022 TYP işçi alımı: GSB 23 şehre 1022 KPSS’siz personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 23 ilde KPSS şartı aranmaksızın 1022 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden ilanları takip etmesi ve belirtilen adımları izleyerek müracaatlarını tamamlaması gerekiyor.

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Toplum Yararına Programlar (TYP) Nedir?

Toplum Yararına Programlar (TYP), kamu yararına işlerde geçici iş imkanı sağlamak amacıyla yürütülen bir programdır. Bu program çerçevesinde kamu kurumlarında istihdam edilen kişiler, 6 ila 9 aylık sürelerle çalışır. Geçici işçi statüsündeki bu çalışanlar, proje bitiminde yeniden iş arayışına girebilirler.

Hangi İllerde Alım Yapılacak?

Türkiye genelinde 23 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde personel alımları yapılacak. İşte alım yapılacak iller:

İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR TYP İş İlanları

Adana

Adıyaman

Antalya

Aydın

Bartın

Bolu

Çorum

Elazığ

Denizli

Iğdır

Isparta

Giresun

Kayseri

Karabük

Kars

Kocaeli

Muş

Osmaniye

Sivas

Tuncel

Yalova

Zonguldak

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Başvuru Şartları ve Süreci

KPSS şartı aranmayan bu personel alımları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Adayların başvuru işlemleri için İŞKUR web sitesine giriş yaparak TYP ilanlarına göz atması ve ilgili ilanlara başvuruda bulunması gerekmektedir.

İlanları sorgulamak ve başvuru detaylarını incelemek için aşağıdaki adrese tıklayabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx