Huzurevlerine ve SYDV’lere KPSS’siz ile KPSS’li personel alımları yapılıyor: Kadrolar ve başvuru detayları

Farklı illerdeki devlet ve özel huzurevlerine, ayrıca SYDV bünyelerine çeşitli pozisyonlar için işçi ve personel alımları gerçekleştiriliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan bu ilanlar, en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği pozisyonlar içeriyor. Kadrolar, temizlik görevlisinden sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

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Alım Yapılacak Kadrolar

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Beden İşçisi (Genel ve Temizlik)

Hemşire

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Klinik Destek Elemanı (Hastaneler için)

Ön Muhasebeci

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)

Şoför

Temizlik Görevlisi

İŞKUR

İŞKUR

Başvuru İçin Genel Şartlar

Başvuru koşulları aranan pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Bu pozisyonlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartları ise şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığının bulunmaması,

Askerlik durumu bakımından sorumlu olmamak veya askerliği tecil ettirmiş olmak,

Yaşlı bireylerle uyum içinde çalışabilmek,

Sürekli çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

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Özel Huzurevlerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Özel huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun e-şube sayfası üzerinden gerçekleştirebilirler. Aşağıdaki adımları izleyerek başvurularınızı kolaylıkla yapabilirsiniz:

1. İŞKUR e-Şube (https://esube.iskur.gov.tr/) sayfasına gidin.

2. İş arayan bölümünden giriş yapın.

3. Açılan sayfada "İş İlanları" bölümüne tıklayın.

4. İşyeri ünvanı kısmına "HUZUREVİ" yazıp arama yaparak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Devlet Huzurevlerine Personel ve İşçi Alımı

Devlete bağlı huzurevlerinde de KPSS puanı ile veya KPSS'siz işçi ve memur alımları yapılmaktadır. Bu alımlarda, başvuru şartları ve kadrolarla ilgili ilanlar yine İŞKUR üzerinden yayınlanmakta olup, adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. İşte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına personel alımları yapacak iller…

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İstanbul Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Antalya Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Gaziantep Karkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Tekirdağ Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı



İlanlara göz atmak ve başvuru koşullarını incelemek için:

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/