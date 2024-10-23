JGK uzman erbaş alımı 2024 başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...

Jandarma Genel Komutanlığı, 300 lojistik ve 10 bando branşında olmak üzere toplamda 310 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin başvurular, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 23 Ekim ile 6 Kasım 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 27 yaşını bitirmemiş olan adaylar başvurabilecek. Ayrıca adayların 2023-2024 KPSS sınavından en az 50 puan almış olmaları şart koşuluyor. Alım sürecine dair tüm ayrıntılar, başvuru başlangıç ve bitiş saatleri, temin edilecek branşlar ve diğer başvuru detayları ilgili internet sitelerinde yayımlandı.

Detaylar İnternet Üzerinde Yayımlandı

Başvuru koşulları ve uzman erbaş alt branşlarına ilişkin detaylar, vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde duyuruldu. Adaylar, belirtilen tarihler arasında bu platformlardan başvuru yapabilecek.

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