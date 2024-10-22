Devlet ve kamu kurumlarına KPSS’li ve KPSS’siz 14.624 personel alımı başladı! Güvenlik görevlisi, sağlık personeli, sekreter…
Devlet kurumları, kamu hastaneleri ve belediyelere 2024 yılında geniş kapsamlı personel alımları yapılıyor. KPSS'li ve KPSS'siz kadrolarda istihdam edilecek 14.624 kişi için ilanlar yayımlandı. İşte başvuru detayları…
Türkiye genelinde, kamuya ait devlet daireleri, hastaneler ve belediyelerde birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştiriliyor. Güvenlik görevlisinden büro personeline, sağlık çalışanlarından temizlik görevlisine kadar pek çok farklı kadro için personel alım ilanı bulunuyor. İşte, alım yapılacak kadrolar ve başvuru koşulları!
Genel Başvuru Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
Kamu haklarından mahrum olmaması
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması
Başvuru yapılacak pozisyon için görevini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmaması
Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birine karışmamış veya mahkum edilmemiş olması
Alım Yapılacak Kadrolar
Beden İşçisi
Büro Personeli
Fizyoterapist
İtfaiye Eri
Güvenlik Görevlisi
Hemşire
Mühendis
Muhasebeci
Sağlık Teknikeri
Sekreter
Şoför
Tekniker
Veteriner Hekim
Zabıta Memuru
Başvurular Nasıl Yapılacak?
İlgili personel alım ilanlarına başvurular, ilgili kamu kurumlarının internet sitelerinde yer almaktadır. Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir.
İlanlara göz atmak ve başvuru yapmak için:
https://kamuilan.sbb.gov.tr/