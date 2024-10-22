Devlet ve kamu kurumlarına KPSS’li ve KPSS’siz 14.624 personel alımı başladı! Güvenlik görevlisi, sağlık personeli, sekreter…

Türkiye genelinde, kamuya ait devlet daireleri, hastaneler ve belediyelerde birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştiriliyor. Güvenlik görevlisinden büro personeline, sağlık çalışanlarından temizlik görevlisine kadar pek çok farklı kadro için personel alım ilanı bulunuyor. İşte, alım yapılacak kadrolar ve başvuru koşulları!

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Kamu haklarından mahrum olmaması

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması

Başvuru yapılacak pozisyon için görevini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmaması

Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birine karışmamış veya mahkum edilmemiş olması

Alım Yapılacak Kadrolar

Beden İşçisi

Büro Personeli

Fizyoterapist

İtfaiye Eri

Güvenlik Görevlisi

Hemşire

Mühendis

Muhasebeci

Sağlık Teknikeri

Sekreter

Şoför

Tekniker

Veteriner Hekim

Zabıta Memuru

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgili personel alım ilanlarına başvurular, ilgili kamu kurumlarının internet sitelerinde yer almaktadır. Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik göstermektedir.

İlanlara göz atmak ve başvuru yapmak için:

https://kamuilan.sbb.gov.tr/