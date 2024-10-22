2024 Kızılay yeni personel alım ilanı! Başvurular başladı, KPSS şartı aranmıyor

Kızılay, 21 Ekim 2024 tarihinde yayınladığı yeni personel alımı ilanında KPSS şartı aranmıyor. Kurumun resmi kariyer sitesi üzerinden yapılan duyurularda, çeşitli kadrolar için de başvurular bulunuyor. Başvurular, online olarak gerçekleştiriliyor. İşte başvuru adresi ve detayları…

Kızılay Personel Alım İlanı

Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (2024) (FLBT2024)

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Kızılay Kariyer

Başvuru Koşulları

· Flebotomist Pozisyonu için üniversitelerin Lisans düzeyi Hemşirelik Bölümlerinden ya da Önlisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümlerinden mezun olmak,

. Laboratuvar Teknikeri Pozisyonu için üniversitelerin Önlisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmak,

· 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

· Tercihen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon alanında deneyim sahibi olmak,

· MS Office uygulamalarına hâkim olmak,

· Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

· İletişim ve temsil yeteneği sahibi olmak,

· Ekip çalışmasına yatkın olmak

· Tercihen Kızılay Gönüllüsü olmak

· Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

. Kan ve kan ürünleri çalışma alanındaki, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak,

· Seyahat engeli bulunmamak,

· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

Kızılay Kariyer

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular, Kızılay'ın resmi kariyer sitesi üzerinden kabul ediliyor. Adaylar, başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yükleyebiliyor.

Başvuru Adresi: https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs