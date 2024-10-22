2024 TUS/2 tercih tarihleri ne zaman? TUS tercihleri başladı mı?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih takvimi, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından adaylar tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Tercih işlemlerinin elektronik ortamda Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanırken, adayların tercih listeleri de ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda belirlenecek.

TUS 2. Dönem Tercih Tarihleri

2024-TUS 2. Dönem tercihleri için kesin tarih henüz netleşmiş değil. Adaylar, tercih takvimi ve kılavuzla ilgili detayların açıklanmasını beklerken, bu konuda gelen gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. ÖSYM'nin konuya ilişkin bir duyuru yapmasıyla birlikte, tercih sürecinin başlangıcı ve diğer detaylar netlik kazanacak.

Kontenjan Bilgileri Açıklanmadı

TUS kontenjanları hakkında da henüz bir bilgi verilmiş değil. Adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontenjanların açıklanmasını umuyor. ÖSYM'nin, kontenjan bilgilerini içeren kılavuzu paylaşmasıyla, adaylar hangi alanlarda boş kontenjanların mevcut olduğunu öğrenebilecek. Gelişmeleri takip eden adaylar, tercih dönemine dair detayları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.