Jandarma 9 bin 690 uzman erbaş alımı başvuruları bitti mi? JGK uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Alımlar, 9.075 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alanında yapılacak. Başvuru süreci bugün sona eriyor ve adaylardan KPSS puan şartı isteniyor. Başvurular, resmi jandarma.gov.tr web sitesi üzerinden alınmakta. Peki, 2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, aranan şartlar neler ve kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Sona Ermek Üzere

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için 9.690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar kapsamında 9.075 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık branşında kadro açılacak. Başvurular, 7 Ekim'de başlayarak 21 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

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Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Adaylar, başvurularını Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirecek. "İşlemler" bölümünde yer alan "Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvuru yapmaları gerekiyor. İnternet ortamı dışında yapılan posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecek.

Kılavuz ve Detaylar

2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini kılavuzu, vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlandı. Bu kılavuzda, başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alınacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer önemli detaylar yer almakta.

KPSS Puanı Şartı

Adayların, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. 2023-2024 KPSS puanı olmayanlar başvuru yapamayacak. KPSS puanının 50 ve üzeri olması şart. Lisans mezunu adayların, her iki yıl için sınav notlarından en yüksek puanı kullanılacak. Ayrıca, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için genel adaylara belirlenen KPSS taban puanının en az %80'inin (2023-2024 yılına ait KPSS'den en az 40 ve üzeri puan) alınmış olması gerekecek.