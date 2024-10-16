Kamuya 13.111 memur alımı! 2024 kamu iş başvuru şartları neler? Memur, teknisyen, müfettiş...

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, kamuya toplam 13 bin 111 personel alımı yapılacak. Alımlar, aralarında bakanlıklarında bulunduğu çeşitli kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Hangi kurumun hangi pozisyon için alım yapacağı ve başvuru sürecinin detayları merak konusu oldu. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

1. Tarım ve Orman Bakanlığı: 7 İşçi Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli iş kollarında istihdam edilmek üzere toplam 7 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlardan 3'ü eski hükümlü, 4'ü ise engelli vatandaşlar arasından yapılacak. Başvurular, 14 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

2. BDDK: 45 Personel Alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 45 idari personel alımı yapacağını açıkladı. Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve mühendislik gibi çeşitli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında memur, mühendis, grafiker, tekniker ve teknisyen gibi kadrolar yer alıyor. Başvurular, 10 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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3. Milli Savunma Bakanlığı: 69 Askeri Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli öğretmen branşlarında görevlendirilmek üzere 69 askeri personel alımı yapacağını duyurdu. Kimya, fizik, matematik gibi bilim dallarının yanı sıra çeşitli dillerde de öğretmenler alınacak. Başvurular, 2 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. MSB bünyesinde öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar için geniş bir branş yelpazesi sunuluyor.

4. Jandarma Genel Komutanlığı: 9690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alacağını açıkladı. Alımlar, jandarma, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere ve havacılık branşlarında yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 7 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Detaylı başvuru şartları ve süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitelerinde yer alıyor.

5. Bozköy Belediyesi: 1 Memur Alımı

Niğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı, harita teknikerliği alanında 1 memur alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyona başvuracak adayların, ilgili ön lisans programlarından mezun olmaları ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Başvurular, 21 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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6. Pütürge Belediyesi: 1 Memur Alacak

Malatya ili Pütürge Belediye Başkanlığı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için 1 memur alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Ekim 2024'te sona erecek. İlgili pozisyona başvuracak adayların KPSS puanına sahip olması gerekiyor.

7. YTB: 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 4 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeller, stratejik yönetim ve planlama, bilgi yönetim sistemleri, istatistik ve veri analizi gibi alanlarda tecrübeye sahip olmalı. YDS sınav sonuçları da başvuru şartları arasında yer alıyor. Başvurular, 16 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2024'te sona erecek.

8. Milli Eğitim Bakanlığı: 100 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 100 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Sınavla alınacak personelin başvuruları, 14 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu pozisyon, Bakanlık müfettiş ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak planlandı.

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9. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 175 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 175 sözleşmeli sanatçı alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerinde gerçekleşecek. Başvurular 15 Ekim 2024 tarihinde başladı ve 29 Ekim 2024'te sona erecek. İlgili adaylar, sanatçı pozisyonları için detaylı başvuru şartlarına ilan kılavuzundan ulaşabilir.

10. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2390 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 15 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Personel alımları, Bakanlık bünyesinde geniş bir kadro yapısı ile gerçekleştirilecek.

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11. Adalet Bakanlığı: 300 İcra Müdür Yardımcısı Alacak

Adalet Bakanlığı, 300 icra müdür yardımcısı alımı için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. Yazılı sınav, 7 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından Ankara'da yapılacak. İlgili adaylar, başvurularını 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek. Ayrıca icra katipleri arasından naklen atama ile alınacak 100 icra müdürü için de ayrı bir sınav yapılacak.

12. Ankara Büyükşehir Belediyesi: 300 İtfaiye Eri Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında mezun olan adayların başvuruları 18 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Alımlar için KPSS puan şartı bulunuyor ve adayların en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

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13. İstanbul Üniversitesi: 15 Bilişim Personeli Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi, bilişim alanında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversitenin yayımladığı ilana göre, toplam 15 bilişim uzmanı istihdam edilecek. Bu kadrolar arasında; 1 yazılım proje yöneticisi, 1 proje koordinatörü, 9 yazılım geliştirme uzmanı (.NET), 1 veri tabanı yöneticisi, 1 iş analisti ve 2 sistem uzmanı bulunuyor. Başvurular 2 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 16 Ekim 2024 olarak belirlendi.

14. TÜİK: 14 Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 14 uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK uzman yardımcılığı pozisyonu için gerekli şartları taşıyan adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla yapabilecekler. Adaylar ayrıca başvur

15. İçişleri Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı

İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 23 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Adaylar, yazılı ve sözlü sınavlara katılacak. Alınacak pozisyonlar arasında 1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı ve diğer uzmanlık alanları yer alıyor. Başvurular 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Tüm ilanlara ve başvurulara aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz:

-https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

-https://kamuilan.sbb.gov.tr/

-https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsonairquickil.aspx

