VakıfBank personel alımı başvuruları başladı: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

VakıfBank bünyesinde farklı meslek gruplarında personel alımı yapılacak. Müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, mimar, mühendis ve memur alanlarında kadrolarında personel alımı duyurusu yayınlandı. Bu kapsamda başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar, 15 Ekim 2024 ile 30 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvurular, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Süreç sonunda başvuru yapan adaylar, yazılı sınavda başarı gösterdikleri takdirde bir sonraki aşamaya geçecekler.

Sınav Tarihi ve Detayları

Yazılı sınav tarihi 16 Kasım 2024 Cumartesi günü, saat 10:00 olarak belirlendi. Sınav, Türkiye genelindeki farklı şehirlerde, sınav merkezinde yapılacak. Adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde sınavlarını gerçekleştirebilecekler.

VakıfBank Başvuru Ekranı

Başvuru İçin Gereken Şartlar

Adayların, ilgili bölümlerden mezun olması ya da 31 Mart 2025'e kadar mezun olacak durumda olması,

1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olması,

Erkek adayların, askerlik görevini yapmış, ertelemiş ya da yazılı sınav tarihine kadar tamamlayacak durumda olması gerekiyor. Bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönemi kesinleşmiş adayların da başvuruları kabul edilecek.

Başvuru Ücreti ve Ödeme Bilgileri

Sınava katılmak isteyen adaylardan 750 TL sınav ücreti talep edilecek. Bu ücret, belirlenen banka hesaplarına yatırılacak ve dekontla birlikte başvuru sürecinde kullanılacak.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve kılavuzu indirmek için:

https://vbassets.vakifbank.com.tr/vb_uzman-yardimcisi_mufettis_memur-giris-sinavi-ilani-2024_ekim_yatay_a3_06.pdf

Başvuru yapmak için:

https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login