SunExpress 800 personel alımı yapacağını duyurdu! 400 kabin memuru alacak

SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, şirketin gelecek hedefleri ve yeni işe alım planları açıklandı. Kownatzki, 2024 yılı sonunda 15 milyon yolcu taşıma hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. Türkiye'nin Avrupalı turistler için en popüler tatil destinasyonu olmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, 2025 yazı için erken rezervasyonlarda %17'lik bir artış olduğunu açıkladı.

Kownatzki "İki yıl önce üç havalimanından uçarken bu yıl dokuz havalimanına çıktık. 2025'te 11 hava limanına ulaşacağız" dedi.

SunExpress (Kariyer.net)

400 Kabin Memuru Alımı: Şartlar ve Detaylar

SunExpress, kabin memuru alımında aranan başvuru şartları:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmak.

- 18-40 yaş aralığında olmak (39 yaş + 364 gün).

- En az lise mezunu olmak; yurt dışı mezunları için denklik belgesi sunmak.

- İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek (ek dil bilmek tercih sebebidir).

- Kadın adaylar için minimum 1.55m, erkek adaylar için minimum 1.60m boy ve uygun kilo oranına sahip olmak.

- Dış görünüşüne özen göstermek ve yüzme bilmek.

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak.

- Antalya'da ikamet eden ya da edebilecek durumda olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

SunExpress iş ilanlarını değerlendirmek ve başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki adresten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

https://www.kariyer.net/firma-profil/gunes-ekspres-havacilik-anonim-sirketi-17942-8717