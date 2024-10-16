TOYOTA ve Ford, yüksek maaşla personel alımları yapıyor: Başvuru şartları ve pozisyonları

Ford Otosan'ın ilanına göre, çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecek. TOYOTA, Sakarya ve Kocaeli'deki fabrikaları için farklı pozisyonlarda ilan açarak Türkiye'de istihdam fırsatlarını genişletiyor. İşte başvuru, yapılabilecek pozisyonlar ve şartları!

TOYOTA Başvuru Şartları ve Pozisyonlar

Aday Mühendisi Geliştirme Programı

TOYOTA (Kariyer.net)

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak ya da yüksek lisans yapıyor olmak.

Haftada en az 2 gün fabrika sahasında çalışabilecek esnekliğe sahip olmak.

Yazılı ve sözlü iletişimde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü ve öğrenmeye açık olmak.

Problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerine sahip olmak.

MS Office programlarını etkin kullanabilmek.

İnovasyona ve sürekli gelişime açık olmak.

Bakım Elemanı

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet etmek.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Üretim Elemanı

En az lise mezunu olmak.

Vardiyalı sistemde çalışabilecek olmak.

Sakarya, Kocaeli veya Düzce illerinde ikamet etmek.

TOYOTA (Kariyer.net)

Kalite Güvence Mühendisi (Quality Assurance Engineer)

Mekatronik, Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak.

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

MS Office programlarına hakim olmak.

Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda herhangi bir kısıtlamaya sahip olmamak.

Ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

Otomotiv teknolojilerine ilgi ve tutku duymak.

Analitik düşünme, problem çözme ve karar alma becerilerine sahip olmak.

Sakarya veya Kocaeli'de ikamet etmek.

Yeni Mezun Programı (New Graduates)

Mühendislik veya sosyal bilimler bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak.

Yeni mezun ya da en fazla 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak.

Takım çalışmasına yatkın ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Toyota'nın yöntem ve felsefesine uyum sağlayabilecek esneklikte olmak.

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Görüşmeler İngilizce yapılacaktır).

MS Office programlarına hakim olmak.

Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda herhangi bir engel bulunmamak.

İzmit veya Adapazarı'nda ikamet etmeye istekli olmak.

Başvuru Süreci ve Detaylar

TOYOTA'nın sunduğu bu fırsatlara başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki adresten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=66594

Ford Otosan Başvuru Şartları ve Pozisyonları

Ford (Kariyer.net)

Sac ve Metal Kalıp Takım Üyesi

Endüstri Meslek Lisesi ya da Meslek Yüksekokulu'nun endüstriyel kalıpçılık, makine, tesviye veya kaynak bölümlerinden mezun olma.

Sac kalıpçılık ve kalıp üretiminde en az 10 yıllık deneyim.

Microsoft Office programlarına hâkimiyet.

Ölçüm raporlarını okuyup yorumlayabilme.

Proje yönetimi ve iletişim becerileri.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmaması.

Ford (Kariyer.net)

Kocaeli Fabrikaları Üretim Operatörü

En az lise mezunu olmak.

Kocaeli'de ikamet etmek ya da edebilecek olmak.

Vardiyalı çalışmaya uygunluk.

Engelli Üretim Operatörü

Engel oranı %40 ve üzeri olmalı

En az lise veya yüksek meslek yüksek okulu mezunu olmalı

Kocaeli veya Eskişehir'de ikamet etmeli ya da edebilecek durumda olmalı.

Vardiyalı çalışma koşullarına uygunluk.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Ford Otosan'ın yayımladığı iş ilanlarında başvurmak isteyen adaylar, aşağıda yer alan adresten ilana ulaşabilir, başvuru yapabilirler.

https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=33