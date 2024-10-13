2024 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, zabıta olma hayali kuran birçok aday bu puanla başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Belediyeler tarafından yapılan zabıta alımları, kamu personeli olmak isteyenler arasında yoğun ilgi görüyor. Peki, zabıta 2024 KPSS Ortaöğretim taban puanı kaç? İşte zabıta alımı şartları...

Zabıta Alımı İçin KPSS Ortaöğretim Puanı Yeterli mi?

Evet, KPSS Ortaöğretim puanıyla zabıta alımlarına başvuru yapmak mümkündür. Ancak sadece puan almak yeterli değildir. Adayların, belediyelerin zabıta alımı için belirlediği diğer şartları da karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar genellikle, fiziksel yeterlilik ve yaş gibi ek kriterleri içerir. Başvuru yapacak adayların bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri önem taşır.

2024 Yılı Zabıta Taban Puanları Belli Oldu mu?

Zabıta alımlarındaki taban puanlar, belediyelerin ilanlarına göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için henüz kesinleşmiş bir taban puan belirlenmiş olmasa da, önceki yıllarda yapılan alımlar ve 2024/5 atamaları göz önüne alındığında, zabıta adayları bir fikir sahibi olabilirler. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandıktan sonra, belediyelerin ilan edeceği kadro ve puan şartlarına göre başvuru yapılabilecektir.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta olmak isteyen adaylar için belirli genel ve fiziki şartlar bulunmaktadır. İşte zabıta alımında aranan bazı temel kriterler:

📌Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📌Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

📌Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

📌En az lise mezunu olmak,

📌Erkek adaylar için 175 cm, kadın adaylar için 165 cm boy şartını karşılamak,

📌Boy ve kilo arasındaki dengeyi korumak,

📌25 yaşını doldurmamış olmak (İlanlara göre yaş sınırı değişiklik gösterebilir).