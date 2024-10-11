İŞKUR’dan 111.275 personel alımı: Acil tıp teknisyeni, temizlik görevlisi ve şoför pozisyonları için başvurular başladı

İŞKUR'a başvuruların yapılabilmesi için adayların İŞKUR profili oluşturması gerekiyor. Profil oluşturduktan sonra, ilanlara başvuruda bulunmak oldukça basit. Adaylar, meslek, beceri ve öğrenim durumlarına göre uygun olan iş ilanlarını filtreleyerek tercih ettikleri pozisyonlara başvurabilirler. İşte, İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve detayları…

Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılacak?

İŞKUR'un duyurduğu 111.275 personel alımı ilanında, Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli sektörlerde pozisyonlar bulunuyor. İş arayanlar, temizlik personelinden büro memuruna, şoförden elektrikçiye kadar birçok meslek dalında iş fırsatlarına erişebilir. İlanlar arasında çağrı merkezi müşteri temsilcisi, depo sorumlusu, aşçı, otelcilik ve turizm personeli gibi pozisyonlar da yer alıyor.

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Başvuru Nasıl Yapılır?

1. İŞKUR'un resmi web sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapın.

2. Sol tarafta bulunan "İnternet Şubesi" sekmesine tıklayın ve E-Devlet üzerinden giriş yapın.

3. "İş Arayan" butonuna tıklayın, üyeliği oluşturmak için gerekli bilgileri doldurun.

4. Profil oluşturduktan sonra, ilginizi çeken iş ilanlarını seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımlarında, başvuru şartları her meslek grubu için değişiklik gösterebilir. Adayların genel olarak sağlaması gereken temel şartlar ise şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak.

- 14 yaşını ya da 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmak.

- Başvurulan pozisyonun gerektirdiği eğitim ve deneyim şartlarını karşılamak.

İŞKUR iş ilanları için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx