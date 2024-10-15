Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı şartları neler? MÜLAKATSIZ, KURASIZ...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2.390 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu alım KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adaylar, başvurularını E-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Başvuru işlemleri, son gün saat 23.59'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı başvuru ekranına "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" linki üzerinden erişebilirsiniz.

Adaylarda Aranan Nitelikler

Alım için belirlenen kriterler arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasındaki (A) bendi altındaki 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerde belirtilen koşulları sağlamak yer alıyor. Ayrıca, adayların başvuru yaptıkları sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmaları ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları gerekiyor.

Duyuruların Takibi

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm bilgilendirme, duyuru ve ilanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak. Adayların bu kanalları takip ederek güncel bilgilere ulaşmaları önem taşıyor.