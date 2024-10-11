Ekim ayı kamu ilanları yayınlandı! 50, 60, 65 KPSS puanıyla ve KPSS’siz yeni memur ve asker alımı yapılacak

Kamu ilanları içerisinde en az ilkokul mezunu, lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli pozisyonlar yer alıyor. 50, 60, 65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacağı gibi, bazı kadrolar için KPSS şartı aranmıyor. Ayrıca, belediyeler, bakanlıklar ve üniversiteler gibi farklı kamu kurumlarına yönelik özel kontenjanlar da bulunuyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili ilanlara başvurmak isteyen adaylar, İşkur, belediyeler, bakanlıklar ya da üniversiteler gibi kurumların resmi web siteleri üzerinden duyurulara ulaşabilir ve başvuru sürecini tamamlayabilirler. Başvurular genellikle online olarak alınmakta olup, kurumların web sitelerindeki ilan detaylarına göre gerekli belgeler belirtilmektedir.

İlanlara göz atmak ve başvuru yapmak için:

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/