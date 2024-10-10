20 bin öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son durum ne?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. MEB'in sonuçları ne zaman açıklayacağı merakla beklenirken, Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. KPSS ve mülakat puanlarının değerlendirileceği bu süreçte, öğretmen adayları için atama sonuçlarıyla ilgili resmi duyurunun kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği soru ise mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Bu konuda henüz MEB'ten resmi bir açıklama yapılmış değil. Sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreci tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçları kişisel e-Devlet hesapları üzerinden öğrenebilecekler.

Danıştay Kararı Bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçların açıklanması için Danıştay kararının beklendiğini ifade etti. Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğretmen adaylarımızın KPSS ve mülakat puanları belli. Ancak Danıştay'dan karar çıktığı an atamaları gerçekleştireceğiz. Biz yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı üzerinden bir sistem öneriyoruz. Eğitimde adaletin sağlanması için hukuka uygun bir süreç izliyoruz."

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

Sonuçlar açıklandığında, adaylar e-Devlet üzerinden "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranına girerek puanlarını görüntüleyebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak ve öğretmenlik için yerleştirme sürecine dahil olacaklar.