35 ilde farklı belediyelerde KPSS puanıyla ve KPSS’siz memur alımları yapılacak: İşte, başvuru detayları
Farklı illerde bulunan birçok belediye, farklı kadrolarda personel alımı için ilan yayınladı. KPSS puanıyla ve KPSS’siz alımlar yapılacağı duyuruldu. Bu alımlarda; itfaiye eri, zabıta memuru, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför gibi pozisyonlara başvurular alınmaya başlandı. Özellikle 50, 60 ve 65 KPSS puanı ile başvurulabilen kadrolar dikkat çekiyor. İşte başvuru koşulları, kadrolar ve tüm detaylar!
Belediyeler, İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden yayımladıkları duyurularla memur ve işçi alımı yapacaklarını duyurdular. Bu kapsamda, güvenlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta memuru, itfaiye şoförü, temizlik personeli, şoför, veteriner hekim, büro personeli ve daha birçok kadroya başvuru imkanı bulunuyor. Adayların başvuru yapabileceği ilanlar, belediyelerin web sitelerinde ve İŞKUR platformunda yer alıyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görev yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,
- İlgili meslek alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.
Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?
Büro Personeli
Beden İşçisi
Çöpçü
Destek Personeli
Güvenlik Görevlisi
İtfaiye Eri
İtfaiye Şoförü
İnşaat Mühendisi
İmam
Şoför
Tekniker
Temizlik Görevlisi
VHKİ
Veteriner Hekim
Zabıta Memuru
Memur alımı ilanlarına göz atmak için: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani