35 ilde farklı belediyelerde KPSS puanıyla ve KPSS’siz memur alımları yapılacak: İşte, başvuru detayları

Belediyeler, İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden yayımladıkları duyurularla memur ve işçi alımı yapacaklarını duyurdular. Bu kapsamda, güvenlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta memuru, itfaiye şoförü, temizlik personeli, şoför, veteriner hekim, büro personeli ve daha birçok kadroya başvuru imkanı bulunuyor. Adayların başvuru yapabileceği ilanlar, belediyelerin web sitelerinde ve İŞKUR platformunda yer alıyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görev yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

- İlgili meslek alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Büro Personeli

Beden İşçisi

Çöpçü

Destek Personeli

Güvenlik Görevlisi

İtfaiye Eri

İtfaiye Şoförü

İnşaat Mühendisi

İmam

Şoför

Tekniker

Temizlik Görevlisi

VHKİ

Veteriner Hekim

Zabıta Memuru

Memur alımı ilanlarına göz atmak için: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani