Kızılay, ekim ayı personel alım ilanlarını duyurdu: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri

Kızılay, 2 farklı kadroda istihdam etmek üzere alımlar yapacağını duyurdu. Personel alımlarında KPSS puan şartı aranmayacak. Ekim ayında yayımlanan ilanlar arasında temizlik görevlisi ve yaşlı bakım teknikeri pozisyonları öne çıktı. Bu pozisyonlar için belirlenen başvuru kriterleri ve şartları ise şöyle:

Kızılay Personel Alım Şartları

Temizlik Görevlisi

- En az ilköğretim mezunu olmak,

- Temizlik alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

- Farklı yüzeylerde kullanılabilecek temizlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

- İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek olmak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Kızılay Kariyer

Yaşlı Bakım Teknikeri

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanda sertifikalı bir kursu tamamlamış olmak,

- Yaşlı bakımı alanında en az 1 yıllık deneyime sahip olmak,

- Yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevki sırasında refakat edebilmek,

- Takım çalışmasına uyumlu, öğrenmeye hevesli ve iletişim becerileri yüksek olmak,

- İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olmak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgili pozisyonlara başvurular, Kızılay Kariyer internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Adayların başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx