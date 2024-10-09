Kabin memuru alımları başvurusu başladı: Tecrübesiz ilköğretim mezunu hostes alınacak

İŞKUR'un yayımladığı duyurular kapsamında, hostes alımları başvuruları başladı. Şehirler arası otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve okul servisleri için kabin memuru pozisyonlarına alımlar yapılacak. İlgili firmalar, tecrübesiz adaylar arasından seçim yaparak bu pozisyonları dolduracak. Tecrübesiz engelli hostes alınacak.

10 Yeni Kabin Memuru Alacak

Kamil Koç Otobüsleri Anonim Şirketi, İŞKUR üzerinden 10 kişilik kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Özel sektörde tam zamanlı çalışacak kabin memuru alımları için tam zamanlı çalışma şekli ile özel sektörde ilan yayımlandı. Kadın ve erkek adaylar için başvuru fırsatı sunulan bu ilanda en az ilköğretim mezunu olmanız gerekiyor.

İŞKUR Kabin Memuru İlanı

Kamil Koç Hostes Alımı Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00008559551&isyeriTuru=%C3%96zel

Kabin Memurunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kabin memurları, seyahat öncesi ve sırasında yolculara hizmet sunar. Başlıca görevleri arasında yolcu bagajlarının düzenlenmesi, yolcu taleplerinin karşılanması, ikram hizmetleri sunulması ve yolcu listelerinin kontrolü yer alır. Yolculuk sırasında duraklarda inecek yolcuların bagaj teslim işlemlerini de gerçekleştiren kabin memurları, güvenli ve konforlu bir seyahat sunmakla sorumludur.

Kabin Memuru Adaylarında Aranan Şartlar Nelerdir?

Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı temel özellikler aranıyor:

- Şehirlerarası seyahat edebilme yeteneği,

- Güçlü insan ilişkileri ve etkili iletişim becerisi,

- Dikkatli, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak,

- Güler yüzlü hizmet sunma anlayışı,

- Kişisel bakım ve hijyenine önem vermek,

- En az ilköğretim mezunu olmak (lise mezunları da başvurabilir),

- 18-50 yaş aralığında olmak,

- Konuşma, şive ve diksiyon probleminin bulunmaması.

Başvuru Süreci ve Detayları

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan kabin memuru alım ilanlarına başvurular başladı. İlgilenen adayların başvurularını ilan süresi dolmadan yapmaları gerekmektedir. İlgili ilanlara ve başvuru detaylarına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Kabin Memuru İlanı

Host- Hostes (Kabin Memuru) İş İlanları: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4424