Kamu kurumlarında personel alımları başladı: EGM, Hastaneler, Temizlik İşçileri, Güvenlik Görevlileri ve TÜBİTAK istihdam ilanları yayında
Kamuya birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), sağlık kuruluşları ve TÜBİTAK gibi önemli kurumlar, yeni işçi alım ilanlarını İŞKUR üzerinden duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için önemli detaylar ve şartlar belli oldu.
Kamu kurumlarında personel alımları başladı. Kamu kurumları bünyesinde çeşitli kadrolarda işçi alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular online ortamda İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, ilan edilen pozisyonlara uygunluklarına göre başvurularını yapabiliyor.
İŞKUR Üzerinden Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Kamu işçisi alımına başvurmak isteyenler, başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme giriş yaparak uygun pozisyonları inceleyen adaylar, başvurularını internet üzerinden kolayca yapabiliyor. İlgili ilanlar ve başvuru şartlarına dair detaylar İŞKUR'da yer alıyor.
Genel Başvuru Şartları Nelerdir?
Kamu işçi alımlarına başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde belirtiliyor:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse yapmış olmak ya da tecilli olması,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
Herhangi bir kurumdan emekli maaşı almamak,
Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılıyor?
Kamuya yapılacak işçi alımları farklı meslek gruplarını kapsıyor. İşte bazı pozisyonlar:
Büro Memuru
Muhasebe Yardımcı Elemanı
Çocuk Bakıcı
Okul Öncesi Öğretmeni
Elektronik Teknisyeni
Servis Elemanı
Dökümcü
Yıkama Makinesi Operatörü
Genel Alan Temizleme Görevlisi
Şoför
Güvenlik Görevlisi
Forkfit Operatörü
Madenci
Mekaniker
Temel İmalat
Kuvvetli Akım Tesisatçı
Kaynakçı
Pide Ustası Yardımcısı
Temizlik Görevlisi
Teknik Ressam
Ağaç İşleri Teknisyeni
İŞKUR ilanlarına göz atmak ve başvuru yapmak için bağlantı adresi:
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx