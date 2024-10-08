Kamu kurumlarında personel alımları başladı: EGM, Hastaneler, Temizlik İşçileri, Güvenlik Görevlileri ve TÜBİTAK istihdam ilanları yayında

Kamu kurumlarında personel alımları başladı. Kamu kurumları bünyesinde çeşitli kadrolarda işçi alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular online ortamda İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, ilan edilen pozisyonlara uygunluklarına göre başvurularını yapabiliyor.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Kamu işçisi alımına başvurmak isteyenler, başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme giriş yaparak uygun pozisyonları inceleyen adaylar, başvurularını internet üzerinden kolayca yapabiliyor. İlgili ilanlar ve başvuru şartlarına dair detaylar İŞKUR'da yer alıyor.

İŞKUR

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Kamu işçi alımlarına başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde belirtiliyor:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse yapmış olmak ya da tecilli olması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

Herhangi bir kurumdan emekli maaşı almamak,

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılıyor?

Kamuya yapılacak işçi alımları farklı meslek gruplarını kapsıyor. İşte bazı pozisyonlar:



Büro Memuru

Muhasebe Yardımcı Elemanı

Çocuk Bakıcı

Okul Öncesi Öğretmeni

Elektronik Teknisyeni

Servis Elemanı

Dökümcü

Yıkama Makinesi Operatörü

Genel Alan Temizleme Görevlisi

Şoför

Güvenlik Görevlisi

Forkfit Operatörü

Madenci

Mekaniker

Temel İmalat

Kuvvetli Akım Tesisatçı

Kaynakçı

Pide Ustası Yardımcısı

Temizlik Görevlisi

Teknik Ressam

Ağaç İşleri Teknisyeni

İŞKUR

İŞKUR



İŞKUR ilanlarına göz atmak ve başvuru yapmak için bağlantı adresi:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx