KPSS Şartsız Güvenlik Görevlisi Alınacak! Kadro detayları ve başvuru şartları neler?
Türkiye genelinde, KPSS şartı aranmaksızın güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bu başvurular ile, Türkiye’nin farklı illerinde farklı sektör ve kurumlarda görevlendirilecek toplamda 1574 güvenlik görevlisi alınacak. İşte, kadro detayları ve başvuru şartları!
Güvenlik görevlisi ilanlarına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları ve ilgili güvenlik sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor. Alımlar silahlı ve silahsız olarak iki kategoriye ayrılıyor. Başvurularda KPSS şartı aranmıyor.
Kadro Detayları
Farklı sektörlerde yapılacak güvenlik görevlisi alımları için kadro ve kontenjanlar şu şekilde:
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi: 113 kişi
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 633 kişi
Güvenlik Görevlisi: 818 kişi
Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: 4 kişi
Hastane Güvenlik Görevlisi: 6 kişi
Kimler Başvurabilir?
Güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen adayların, en az lise mezunu olması, İlanda belirtilen yaş aralığına ve gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması da başvuru şartları arasında var.
Başvuru Şartları Neler?
KPSS şartı olmadan güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları şu şekilde:
18 veya 21 yaşından büyük olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
Kamera sistemlerini kullanabilmek
Herhangi bir sağlık sorununa ya da askerlik ile ilişkiye sahip olmamak
Vardiyalı çalışmayı kabul etmek
İlanların durumuna göre özel kriterler ve şartlar da bulunabilmek
Başvurular Nereden Yapılıyor?
Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ilanlara ulaşabilir, en uygun pozisyon için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10657
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11223
Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048
Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7126
Hastane Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7127i