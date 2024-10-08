KPSS Şartsız Güvenlik Görevlisi Alınacak! Kadro detayları ve başvuru şartları neler?

Güvenlik görevlisi ilanlarına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları ve ilgili güvenlik sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor. Alımlar silahlı ve silahsız olarak iki kategoriye ayrılıyor. Başvurularda KPSS şartı aranmıyor.

Kadro Detayları

Farklı sektörlerde yapılacak güvenlik görevlisi alımları için kadro ve kontenjanlar şu şekilde:

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi: 113 kişi

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 633 kişi

Güvenlik Görevlisi: 818 kişi

Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: 4 kişi

Hastane Güvenlik Görevlisi: 6 kişi

Kimler Başvurabilir?

Güvenlik Görevlisi (AA)

Güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen adayların, en az lise mezunu olması, İlanda belirtilen yaş aralığına ve gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması da başvuru şartları arasında var.

Başvuru Şartları Neler?

KPSS şartı olmadan güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları şu şekilde:

18 veya 21 yaşından büyük olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

Kamera sistemlerini kullanabilmek

Herhangi bir sağlık sorununa ya da askerlik ile ilişkiye sahip olmamak

Vardiyalı çalışmayı kabul etmek

İlanların durumuna göre özel kriterler ve şartlar da bulunabilmek

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Güvenlik Görevlisi (AA)

Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ilanlara ulaşabilir, en uygun pozisyon için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10657

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11223

Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7126

Hastane Güvenlik Görevlisi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7127i