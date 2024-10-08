İŞKUR 81 ilde 110 bin kişi alacak! KPSS şartsız ilkokulu mezunu olmanız yeterli! Beden işçisi, temizlik görevlisi, özel güvenlik…

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri bir araya getiriyor, yayınladığı ilanlar ile istihdama katkısı devam ediyor. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, İŞKUR'un eylül ayı istatistik bülteni verileri, istihdamda yaşanan artışı ortaya koyuyor. Eylül ayı istihdam raporlarına göre, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı 134 bin 70'e ulaştı. Bir önceki ay olan Ağustos'ta bu sayı 119 bin 336 olarak kaydedilmişti. Eylül ayında iş bulanların yüzde 58,4'ü erkek, yüzde 41,6'sı ise kadınlardan oluştu.

394 Bin Genç Çalışan İşe Alındı

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İstihdam verileri incelendiğinde, İŞKUR'un 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi boyunca 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştirdiği görülüyor. Bu dönemde iş bulanların 411 bin 528'i kadın, 394 bin 79'u ise gençlerden oluşuyor. Ayrıca, 199 bin 776 yükseköğrenim mezunu ve 30 bin 585 engelli bireyin iş sahibi olduğu kaydedildi.

En Fazla Açık İş İmalat Sanayi Sektörü Oldu

İŞKUR verilerine göre, Türkiye genelinde açık iş sayısının 215 bini aşması ile iş gücü ihtiyacı artış gösteriyor. 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla açık iş imalat sanayisinde görülürken, turizm ve otelcilik sektörü de yüksek talep gören alanlar arasında yer alıyor. Meslek bazında ise en çok aranan pozisyonlar arasında "beden işçiliği, temizlik personeli, garson ve satış danışmanı" gibi roller öne çıkıyor. Ayrıca, özel güvenlik görevlisi gibi sektörler de talep gören diğer önemli alanlar arasında yer alıyor.

1 Milyon 80 Bin 189 Kişi İstihdam Edildi

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1 milyonu aşkın kişi İŞKUR aracılığıyla iş buldu. İŞKUR'da (08.10.2024 itibariyle) 110 binden fazla açık pozisyon bulunuyor. İş ilanları içerisinde en çok 27 bin 659 kişiyle beden işçileri, 4 bin 639 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 154 kişiyle servis elemanı (garson), 2 bin 36 kişiyle satış elemanı/danışmanı yer alıyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak - Eylül 2024 verilerini açıkladı. Bakan Işıkhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İŞKUR'un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Eylül ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.

2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında;

▪️ 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 artış kaydettik.

▪️ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik.

▪️ 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık.

Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un internet sitesi veya il müdürlükleri aracılığıyla kendilerine uygun iş ilanlarına başvurabiliyor.