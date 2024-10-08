111. Dönem ÖGG sınav tarihi ne zaman?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın gözü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 111. Dönem Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavında. Yaklaşan sınavın tarihi netleşirken, adaylar geri sayıma başladı. Ekim ayında yapılacak olan bu sınav, güvenlik sektörüne adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Sınav tarihi ve başvuru şartları, sektörde kariyer yapmak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor.

ÖGG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak yapılacak. Adayların sınav yerlerine erken saatte gitmeleri ve gerekli belgeleri yanında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyecek. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar, resmi internet sitesinden adaylara bildirilecek ve sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan sertifika sürecine başlayacaklar.

ÖGG Sınavına Katılmak İçin Gereken Şartlar

Özel güvenlik sınavına katılmak isteyen adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirli eğitim şartlarını sağlamak bu kriterlerin başında geliyor. Silahsız görev yapmak isteyen adaylar en az ilköğretim mezunu olmalı, silahlı görev alacak olanlar ise lise mezunu olmak zorunda. Ayrıca, adayların sabıka kaydı bulunmaması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartları da aranıyor.

Bu şartları sağlayan adaylar, Ekim ayında düzenlenecek sınav için son hazırlıklarını yaparak kariyerlerine özel güvenlik görevlisi olarak devam etme şansını elde edebilecekler.