TTK işçi alımı başvuruları başladı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı başvuru şartları neler? İşte kura tarihi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak yerüstü işyerlerinde daimi statüde çalıştırılmak üzere toplamda 132 nitelikli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınacak ve adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvurular, 7 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden yapılacak. Tüm duyurular, TTK'nın internet sitesi olan www.taskomuru.gov.tr adresinden takip edilebilecek. Kişilere ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Kura ile Alım Yapılacak!

Yönetmelik hükümlerine göre, açık işçi sayısı kadar "Asıl" aday ile bu sayının dört katı kadar "Yedek" aday belirlenecek. Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar, TTK'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Kura Çekimi Ne Zaman Olacak?

Kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) Zonguldak 1. Noteri tarafından elektronik ortamda, halka ve basına açık olarak gerçekleştirilecek.

TTK işçi alımı başvuru şartları ve istenilen belgeler (TTK)

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BAŞVURU ŞARTLARI

MESLEK ADI: 7411.10 KUVVETLİ AKIM TESİSATÇISI

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan; (EÜAŞ / TEİAŞ / TEDAŞ) KUVVETLİ AKIM TESISLERİNDE YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA İZİN BELGESİNE (EHİP) sahip olması gerekmektedir.

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6210-Elektrik İşçiliği" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 15

MESLEK ADI: 7213.07 KAYNAKÇI

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; METAL TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6230-Kaynakçılık" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 7

MESLEK ADI: 8111.30 MEKANİZASYON-PRES İŞÇİSİ

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; MAKİNE TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden veya METAL TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6005-Mekanizasyon ve Pres İşçiliği" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 33

MESLEK ADI: 3117.51 NUMUNECİ-MADEN OCAĞI

EĞİTİM DURUMU: Lise ve Dengi okullarının; KİMYA Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "7225-Laboratuvar İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 5

MESLEK ADI: 7233.08 MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6400-Motor Tamirciliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 8

MESLEK ADI: 7234.35 MEKANİKER (KOMPRESÖR)

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden, MAKİNE TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden veya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6705-Kompresör Cihaz Kul.Bak. ve Tamir İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 13

MESLEK ADI: 8343.13 VİNÇ OPERATÖRÜ

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden veya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "5060-Kuyu Vinç İşçiliği" sanatında çalıştırılacak olup, gerekli hallerde yeraltı işyerlerinde çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 19

MESLEK ADI: 8112.13 YIKAMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ (MADEN)

EĞİTİM DURUMU: Lise ve Dengi okullarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "2015-Lavvar İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 2

MESLEK ADI: 7252.03 TEMEL İMALAT(TALAŞLI VE MONTAJ ELEMANI)

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; MAKİNE TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6310-Talaşlı İmalat İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 13

MESLEK ADI: 7211.10 DÖKÜMCÜ

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; METAL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "6340-Dökümcülük" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 1

MESLEK ADI: 3118.06 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI (MAKİNE RESSAMI)

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; MAKİNE TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "7210-Teknik Resam" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 2

MESLEK ADI: 7252.03 İŞLERİ AKIŞI DENETİMİ

EĞİTİM DURUMU: Meslek Liselerinin; AHŞAP TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden veya MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "4120-Ahşap İşleri İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 1

MESLEK ADI: 7511.13 GENEL ALAN TEMİZLİĞİ GÖREVLİSİ(MEYDANCİ)

EĞİTİM DURUMU: Lise ve Dengi okullarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: -

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "7725-Çevre ve Hizmet İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 2

MESLEK ADI: 8342.13 MAKİNELERİ OPERATÖRÜ

EĞİTİM DURUMU: Lise ve Dengi okullarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: "CE - C SINIFI" motor ehliyetine sahip olmak ve "SRC-2 VE SRC-4 BELGESİNE SAHİP OLMAK" ve "MOBİLYA VİNÇ (08.04.1985) OPERATÖRÜ UZMANLIK KALİFİKASYONU VE KALİFİKASYON BELGELERİNE sahip olmak.

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "5005-Nakliyat İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 4

MESLEK ADI: 8335.02 ŞOFÖR YÜK TAŞIMA

EĞİTİM DURUMU: Lise ve Dengi okullarının birinden mezun olmak.

İSTENEN BELGELER: "CE - D SINIFI" motor ehliyetine sahip olmak ve "SRC-3VE SRC-4 BELGESİ SAHİBİ OLMAK".

ÇALIŞACAĞI SANAT VE İŞYERİ: Kurumumuzun yerli işyerlerinde "5005-Nakliyat İşçiliği" sanatında çalıştırılacaktır.

AÇIK İŞÇİ SAYISI: 7