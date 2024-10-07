JGK 9.690 sözleşmeli erbaş alımı | 2025 Jandarma alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Sıhhiyeci, muhabere, havacılık...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na büyük bir alım gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplamda 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Bu alım, farklı branşlarda yapılan ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Alım Detayları: Hangi Branşlar İçin?

Jandarma Genel Komutanlığı'na alınacak personel arasında 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık branşında uzman erbaş bulunuyor. Bu geniş kapsamlı alım, jandarma teşkilatının ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda uzman kadro oluşturmayı hedefliyor.

Başvuru Süreci: Nasıl ve Ne Zaman?

Başvurular, 7 Ekim'den 21 Ekim'e kadar internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Bu fırsat, askeri alanda kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım niteliğinde. Adayların başvurularını zamanında yapmaları, kendileri için büyük bir avantaj sağlayacak.