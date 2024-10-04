THY personel alımı ilanı yayımladı: Dispeçer pozisyonları için başvurular başladı!

Türk Hava Yolları, personel alımı ilanı yayımladı, duyurusunda "Kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam etmek isteyen, dispeçer lisansına sahip tecrübeli ve tecrübesiz adaylara iş imkânı sunuyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi. 2024 yılı itibariyle tecrübeli ve tecrübesiz lisanslı dispeçer alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru süreci, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların 14 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Dispeçer Nedir, Görevleri Nelerdir?

Dispeçerler, uçuş operasyonlarının en kritik rollerinden birini üstlenirler. Uçuşun başından sonuna kadar tüm süreci koordine etmekle sorumlu olurlar. Dispeçerlerin başlıca görevleri ise şunlardır:

Uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm planlamaları yapmak, uçuşu takip etmek

Gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendirip, acil durumlarda ilgili birimlere haber vermek.

Uçuş için gerekli yakıtın ikmalini sağlamak ve uçak temizliği ile bagaj yükleme süreçlerini organize etmek.

Uçuş öncesinde ekibin ve teknisyenlerin hazır olup olmadığını kontrol etmek.

Herhangi bir sorun oluşursa gerekli yerlere bildirimde bulunmak.

THY İş Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk Hava Yolları, dispeçer pozisyonu için başvuracak adaylardan belirli kriterlere uygun olmalarını beklemektedir.

THY

Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

• Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

İlanla ilgili detaylara erişmek ve başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar