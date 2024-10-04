Hastanelere ve sağlık kuruluşlarına KPSS şartı olmadan 1028 personel alımı başladı

Türkiye genelindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarına, KPSS şartı aranmaksızın 1028 yeni personel alımı yapılacağı İŞKUR tarafından duyuruldu. Bu alımlarda, sağlık personeli, temizlik görevlisi, tekniker, teknisyen, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi çeşitli pozisyonlar için kadrolar açıldı.

Hastane Personel Alım Şartları Nelerdir?

İŞKUR (AA)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

Pozisyonun gerektirdiği eğitim şartlarını karşılamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, muaf ya da tecil durumu)

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımlarda, başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlgili ilanlara ulaşmak ve başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞKUR sistemine kayıtlı olması ve bilgilerini güncel tutması gerekmektedir.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

İŞKUR (AA)

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu alımlarda, başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlgili ilanlara ulaşmak ve başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞKUR sistemine kayıtlı olması ve bilgilerini güncel tutması gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak, kendilerine uygun pozisyonları inceleyebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Açık pozisyonları sorgulamak ve başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/" linkini ziyaret edebilirsiniz.