Memur alımı: 60-61-63 KPSS puanıyla nereye girebilirim?

2024 yılı KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu süreçte 60-65 puan aralığında yer alan adaylar, çeşitli kamu kurumlarına atanma fırsatını araştırıyor. Genel olarak, bu puan aralığına sahip kişiler belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ve bazı kamu kurumlarının kadrolarına başvuruda bulunabilirler.

Yerel yönetimlerde memur alımları daha esnek olabilir. Bazı kamu kurumlarında 50-55 puanla bile memur alımı yapılabildiği görülmüştür. Her kurumun belirlediği taban puan şartları farklıdır. Atanma ihtimali kurumun ihtiyaçlarına, başvuru sayısına ve pozisyon sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

2024 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklandı?

KPSS (AA)

2024 KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde, 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde erişimine açıldı.

KPSS 60-65 Puanla Nereye Atanabilirim?

KPSS puanlarından taban ve tavan puan aralığı bulunmuyor. Birçok devlet kurumu 70 puanın altında alım yapmıyor. Bu nedenle, 60-65 puanla atanma şansı olan adaylar, belediyeler, il özel idareleri gibi yerel yönetimlere odaklanmalıdır.

KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavında 60-61-63-64-65 puan aralığında olan adaylar atama fırsatları merak ediyor. Geçmiş yıllarda, bazı belediyeler ve kamu kurumları bu puan aralığında memur alımı yapıldığı görülüyor. Özellikle teknik kadrolar ve çeşitli belediyeler bu puanlarla alım yapabilen kurumlar arasında yer almaktadır.