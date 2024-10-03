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THY tecrübeli/tecrübesiz Dispeçer alacak! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:36
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THY tecrübeli/tecrübesiz Dispeçer alacak! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar...

Türk Hava Yolları (THY), dispeçer pozisyonu için yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylara kapılarını açan şirket, başvuru sürecini 14 Ekim 2024 tarihine kadar sürdürecek. T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan, 4 yıllık üniversite mezunu ve geçerli bir dispeçer lisansına sahip kişiler başvuruda bulunabilecek.

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