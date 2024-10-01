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Ekim ayı ilanları yayımlandı! Kamuya öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve personel alımı yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:21 Güncelleme: 01.10.2024 17:24
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Ekim ayı ilanları yayımlandı! Kamuya öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve personel alımı yapılacak

Kamu kurumlarına yönelik Ekim 2024'te gerçekleştirilecek memur ve personel alımlarıyla ilgili ilanlar yayımlandı. Sözleşmeli ve sürekli personel alınacağı duyuruldu. İşte, alımlar ile ilgili detaylar ve şartlar…

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