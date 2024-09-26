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Adalet Bakanlığı 300 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:34
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Adalet Bakanlığı 300 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

Adalet Bakanlığı, 2024 yılı için 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacak. Bu alımlar, yazılı ve sözlü sınavlarla yapılacak. Sınav süresi ise 105 dakika olacak.

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