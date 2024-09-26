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Türkşeker 1350 işçi alımı yapacak! İşte, başvurular ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:08 Güncelleme: 26.09.2024 10:10
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Türkşeker 1350 işçi alımı yapacak! İşte, başvurular ile ilgili detaylar…

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), ülke genelindeki fabrikalarında çalıştırılmak üzere 1350 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımla ilgili detaylar, Türkşeker'in resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı.

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