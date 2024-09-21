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MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:14 Güncelleme: 21.09.2024 11:15
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MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı canlı yayın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 bin temizlik personelinin alınacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler, başvuru süreci ve tarihlere çevrildi. Peki, MEB 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar!

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